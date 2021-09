Po tym, jak Meghan Markle i książę Harry wyprowadzili się do USA, zaczęli powoli odkrywać sekrety rodziny królewskiej. Uchylili rąbka tajemnicy w głośnym wywiadzie z Oprah Winfrey, jednak jest to dopiero kropla w morzu tego, co mogą wyjawić. Coraz większe kontrowersje wzbudza kontrakt księcia Harry'ego na napisanie autobiografii. Królowa Elżbieta II chce powstrzymać wnuka przed ujawnianiem szczegółów, które mogą wywołać skandal. Zamierza podjąć zdecydowane kroki. Szkodliwy może okazać się jeden wstydliwy sekret.

Królowa Elżbieta II chce powstrzymać wnuka przed publikacją książki. Książę Harry wyjawi niewygodny sekret?

Książę Harry podpisał wielomilionowy kontrakt na napisanie autobiografii. Jak zapowiedział, znajdą się tam intymne szczegóły jego życia - a że jego większość spędził w rodzinie królewskiej - nie będzie brakowało sekretów i tajemnic kryjących się za pałacowym życiem. Królowa obawia się tej publikacji, która z pewnością zaszkodzi royalsom. Podobno we wspomnieniach księcia może się znaleźć także opis pewnej wstydliwej sytuacji, o której książęca para powiedziała w słynnym wywiadzie. Chodzi o to, że ktoś z rodziny królewskiej wykazał rasistowskie zachowanie, kiedy Meghan Markle była jeszcze w ciąży. W telewizji nie chciała ujawnić, kto zadał pytanie "jak ciemna będzie skóra dziecka?". Teraz odpowiedź może znaleźć się w książce. Portal New Idea donosi, że królowa ma dość kolejnych zwierzeń za oceanem. Uważa, że książę Harry szkodzi monarchii.

Królowa próbowała być tolerancyjna wobec Harry’ego, który zawsze był emocjonalny, ale swoimi wszystkimi twierdzeniami zagraża on całej strukturze rodziny. Dla niej to już za dużo - podaje informator.

Królowa miała zagrozić, że jeśli książę Harry wyjawi, kto konkretnie skierował rasistowską uwagę, możliwe, że ta osoba pozwie księcia za zniesławienie i naruszenie prywatności. Portal In Touch donosi, że królowa przeprowadziła już konsultacje ze swoimi prawnikami, by powstrzymać wnuka przed publikacją autobiografii. Pojawiły się także informacje, że Pałac może wystąpić o odszkodowanie w wysokości 42 milionów dolarów.

Harry i Meghan muszą być ostrożni. W przeszłości królowa robiła wszystko, co w jej mocy, by uniknąć kłopotów i skandali na dworze. Chce być konsekwentna i tym razem. Kolejne wyznania wyrządzają wiele szkód księciu Karolowi i księciu Williamowi i cały czas wisi to nad ich głowami. Łagodne podejście królowej nie zadziałało. Teraz czas na ostrzejsze działania - podał informator In Touch.

Czy będzie to ostrzeżeniem dla księcia Harry'ego?