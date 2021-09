Kasia Nosowska parodiuje Kim Kardashian. Przebrała się w jej stylizację z Met Gali 2021

Tegoroczna Met Gala już za nami, jednak jeszcze długo będzie głośno o stylizacjach, w których gwiazdy brylowały na czerwonym dywanie. Obok klasycznych kreacji, jak ta wybrana przez Hailey Bieber, można było zobaczyć również i te bardzo oryginalne. Do tej drugiej grupy z pewnością zaliczamy strój Kim Kardashian. W zabawny sposób odniosła się do niego Kasia Nosowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Nosowska żartuje ze stroju Kim Kardashian na Met Gali 2021

Kasia Nosowska upodobniła się do Kim Kardashian z Met Gali 2021

Stylizacje Kim Kardashian na galach Met często budzą spore zainteresowanie mediów. Celebrytka raz zachwyca, jak w 2019 roku w sukience z kryształkami imitującymi krople wody, raz stawia na ekstrawagancję, wywołując mieszane odczucia. Tak było teraz, kiedy fotoreporterom i innym osobom zgromadzonym na miejscu ukazała się ubrana od stóp do głów w czerń i zasłoniła całkowicie swoją twarz.

Dlaczego Jenner czy Gaga zrezygnowały z udziału w Met Gali? Jedna się tłumaczy

Internauci mieli różne skojarzenia z jej strojem. Uwagę na niego zwróciła również Kasia Nosowska. Artystka zamieściła na swoim Instagramie wideo, w którym nawiązała do oryginalnej stylizacji amerykańskiej celebrytki. Sama również pojawiła się ubrana od górny do dołu na czarno, zakrywając swoją twarz.

Nie na galę, do sklepu - czytamy w opisie posta.

W filmiku słychać natomiast, jak Nosowska wspomina, że można już jechać i by osoba, do której się zwracała, wzięła siatki na zakupy. Przeszła też przed kamerą, a nawet na końcu zrobiła pozę do zdjęcia.

Jak można się było domyślić, filmik rozbawił obserwatorów artystki.

Kocham. Hit! - stwierdziła Małgorzata Kożuchowska.

Czekałam na to.

No nasza Kim Kardashian jak nic - pisały kolejne osoby.

Met Gala 2021 w politycznych nastrojach. Cara Delevingne z hasłem na biuście, polityczka z apelem

Nie był to pierwszy raz, kiedy Kasia Nosowska, znana ze swojego poczucia humoru, nawiązała w bieżących zdarzeń. Kilka miesięcy temu, gdy głośno było o poście Agnieszki Kaczorowskiej-Peli o "modzie na brzydotę", piosenkarka nagrała wideo z mopsem Jadzią.