Meghan Markle wielokrotnie dawała ojcu szanse na pogodzenie się. Thomas Markle zamiast tego woli zarabiać na rozpowiadaniu szczegółów na temat córki i pracę tę traktuje bardzo poważnie. Udzielił kolejnego wywiadu dla australijskiego Channel 7 Sunrise. W rozmowie wyznał, że mimo jego apeli córka w dalszym ciągu się z nim nie skontaktowała i ogranicza mu spotkania z wnukami, co jest ich podstawowym prawem.

Thomas Markle atakuje Meghan

Thomas Markle do tej pory nie miał okazji zobaczyć męża Meghan Markle, choć jego córka wyszła za księcia Harry'ego w 2018 roku. Nie widział również dwójki swoich wnuków, nad czym bardzo ubolewa. W najnowszym wywiadzie 77-letni ojciec Meghan oskarżył córkę o to, że jest "strasznie niesprawiedliwa" wobec swoich dzieci, które wychowuje z dala od krewnych, co pozbawia je prawa do poznania własnej rodziny. Thomas uprzejmie wziął pod uwagę nie tylko siebie, ale również księcia Karola, jak i królową Elżbietę.

Podkreślił, że jeszcze nie spotkał dwuletniego Archiego i trzymiesięcznej Lilibet. Oskarżył córkę o "złą postawę" w macierzyństwie. Markle dodał, że jedynym członkiem rodziny, który ma możliwość widywania się z dziećmi, jest matka Meghan i jego była żona, Doria Ragland (a także, co dość logiczne, sam Harry).

Myślę, że Archie i Lilibet są pozbawieni możliwości widywania się ze wszystkimi krewnymi, a to ich prawo, i to jest strasznie niesprawiedliwe - powiedział Thomas.

Nie ukrywał, że otrzymał kilka ofert od prawników, by rozpocząć walkę o możliwość widywania się z wnukami, jednak nie zamierza (na razie) pozwać córki. Jak sam przyznał, wówczas potraktowałby wnuki jak pionki, a tego nie chce. Woli zaczekać, aż Meghan Markle sama się do niego odezwie. Wygląda na to, że mężczyzna przemyślał swoje wcześniejsze zapewnienia, że uda się do sądu, jeżeli nie będzie mógł poznać wnuków. Przyznał również, że według niego córka z mężem i dziećmi powinna wrócić do Wielkiej Brytanii i wypełniać królewskie obowiązki, od których uciekła.

Będę cierpliwie czekać, aż będą gotowi, aby przyjechać z wnukami. Chciałbym, żeby cała czwórka wróciła do Anglii i wypełniała swoje obowiązki. Tak jest lepiej dla dzieci i lepiej dla nich. Mają też zapewnioną znacznie lepszą ochronę w Anglii niż w Montecito - wyznał ojciec Meghan.

