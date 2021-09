Pierwszy odcinek polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" został wyemitowany 16 kwietnia 2005 roku na antenie TVN-u. Przez sześć lat był w ramówce stacji, jednak od 2014 roku format należy do Polsatu. Chyba każdy, kto śledzi nasz rodzimy show-biznes, zna Rafała Maseraka, Stefano Terrazzino czy Jana Klimenta. To tancerze, którzy sami dzięki udziałowi w programie stali się gwiazdami. Jednak przez show przewinęli się także ci, którzy z jakiś powodów rezygnowali ze współpracy. Sprawdziliśmy, co słychać u niektórych z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska uniknęła wypadku

Kamila Kajak

Kapif

Kamila Kajak wygrała pierwszą edycję programu razem z Olivierem Janiakiem, później piątą w parze z Krzysztofem Tyńcem. Reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę taneczną "S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Na parkiecie poznała męża, Andreja Mosejcuka, za którego wyszła w 2011 roku.

Andrzej Duda uporał się z nałogiem, ale Kinga nie poszła w jego ślady

Niedługo później zostali rodzicami córki, a tancerka zniknęła z show-biznesu. Jest dość aktywna na Instagramie, dzięki czemu wiemy, że nadal jest związana z tańcem - organizuje festiwale oraz prowadzi zajęcia.

Łukasz Czarnecki

Patrycia Kazadi i Łukasz Czarnecki kapif

Łukasz Czarnecki szybko zdobył sympatię widzów, a zwłaszcza żeńskiej części. Miał na swoim koncie sporo sukcesów - razem z Anną Guzik zdobył Kryształową Kulę w szóstej edycji, w ósmej wraz z Natalią Lesz zajął drugie miejsce. Ujmował swoją skromnością, był opisywany jako "miły chłopiec". Po raz ostatni pojawił się na parkiecie show w 2014 roku, gdzie partnerował Marcie Wierzbickiej. Po tym zniknął z ekranów. W tym czasie ożenił się z Francys Barrazą, którą poznał w dziewiątej edycji "TzG". Doczekali się córki, która przyszła na świat w 2011 roku. Były tancerz przeniósł się także z Warszawy do Trójmiasta, gdzie otworzył klub fitness. Jednak jego związek z tancerką nie przetrwał. Niedawno poinformował, że się zaręczył.

Aneta Piotrowska

Aneta Piotrowska, Rafał Mroczek Kapif

Aneta Piotrowska bez wątpienia była jedną z najpopularniejszych tancerek w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiecie znalazła także miłość i związała się ze swoim partnerem tanecznym, Rafałem Mroczkiem. Ich związek się rozpadł, ona odeszła z programu w 2010 roku i usunęła się w cień. Pozostała jednak wierna pasji i do dziś tańczy, a efektami chwali się w sieci.

Przemysław Czarnek skomentował odważne zdjęcia Marianny Schreiber

Z czasem odnalazła także inne hobby, z którego czerpie dziś zyski. Założyła autorski program treningowy "MINDsetBODY".

Aneta Piotrowska Fot. msb_anetapiotrowska/Instagram

Aneta Piotrowska Fot. msb_anetapiotrowska/Instagram

Robert Kochanek

Robert Kochanek Kapif

Robert Kochanek zniknął z show-biznesu, by szturmem ponownie do niego powrócić. W "Tańcu z Gwiazdami" pojawiał się w latach 2005-2008, później - od 2015 do 2016 roku - był z kolei trenerem w trzech edycjach. Niedawno wziął udział w programie "40 kontra 20", gdzie szukał miłości.

Robert Kochanek i Kinga z '40 kontra 20' instagram

Magdalena Soszyńska

Jacek Rozenek, Magdalena Soszyńska-Michno Kapif

Magdalena Soszyńska występowała w show w latach 2005–2011, a u jej boku swoje pierwsze kroki taneczne stawiały takie gwiazdy, jak m.in.: Andrzej Nejman, Rafał Cieszyński, Mariusz Pudzianowski czy Stanisław Karpiel-Bułecka. Bardzo głośno było o jej ślubie w 2007 roku, kiedy to wyszła za Pawła Michno, również tancerza i choreografa. Choć doczekali się dziecka, rozstali się po dziewięciu latach. Tancerka spotkała jednak nową miłość, Krzysztofa Hilla. Zostali rodzicami i do tej pory tworzą szczęśliwą rodzinę.