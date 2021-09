Obojętność na to, co dzieje się w kraju

Pod koniec stycznia Melania i Donald Trumpowie opuścili Biały Dom. Teraz, za sprawą Stephenie Grisham, która pełniła funkcję rzeczniczki prasowej pary prezydenckiej, na jaw wyszły prywatne wiadomości Melanii dotyczące ataku na Kapitol. W książce "I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House", której fragment został uzyskany przez portal Politico, ujawniła treść ich konwersacji. Po tym, jak zwolennicy Trumpa (który przegrał wybory) wtargnęli do placówki 6 stycznia, Grisham miała zapytać Melanię, czy w jej imieniu zamieścić tweet z przekazem, że nie ma miejsca na przemoc podczas protestów.

REKLAMA

Zobacz wideo Trumpowie zabawiali dzieci

Czy chcesz zatweetować, że pokojowe protesty są prawem każdego Amerykanina, ale nie ma miejsca na bezprawie i przemoc? - brzmiało pytanie.

Brytyjska monarchia może upaść po śmierci królowej. Wszystko przez księcia Karola

Na co Trump odpisała:

Nie - tym samym okazując, że nie interesuje ją to, co się dzieje wokół niej.

Melania Trump, Donald Trump Instagram/ @flotus

Melania z dziwnym napisem na kurtce na spotkaniu z dziećmi imigrantów

Rok 2018 nie był zbyt łaskawy dla Melanii. Na językach była nie tylko ze względu na wystrój Białego Domu i "krwawe" choinki. Kontrowersje wzbudziła jej kurtka, którą wybrała na spotkanie z dziećmi imigrantów. Znalazł się na niej napis "I really don't care, do u?", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Mam to gdzieś, a wy?". Rzeczniczka pierwszej damy później tłumaczyła, że nie był to żaden przekaz i żeby się nie doszukiwać ukrytych znaczeń.

Melania Trump w kurtce 'I really don't care, do u?' odwiedziła w czwartek dzieci imigrantów w ośrodku odosobnienia w Teksasie Fot. Andrew Harnik / AP Photo

Sadzenie drzewa w szpilkach od Louboutina

To kolejna sytuacja, w której Melania Trump nie do końca dostosowała stylizację do sytuacji. W 2018 roku sadziła drzewo przed Białym Domem, jednak zrobiła to ubrana w drogie rzeczy. Miała na sobie piękną spódnicę w kwiaty od Valentino, wartą cztery tysiące dolarów, do niej dobrała różową, obcisłą bluzkę. Wybrała także wysokie, 12-centymetrowe szpilki od Louboutina. Jej ubiór był później szeroko komentowany, niektórzy nie powstrzymali się od uszczypliwości:

Tak, ja też zakładam szpilki, kiedy idę pracować w moim ogrodzie, bo nigdy nie wiem, kiedy ktoś zrobi mi zdjęcie - pisali niektórzy.

Pocałunki z prezydentem Kanady

Żona Donalda Trumpa nigdy nie ukrywała swojej słabości do premiera Kanady. Do historii przeszło zdjęcie, na którym wymieniała się pocałunkami z Justinem Trudeau. Niektórzy internauci byli pewni, że Melania podkochuje się w nim. Głos zabrała później ekspertka od mowy ciała. Uznała, że te teorie są błędne, a taki kadr wynikał jedynie z niefortunnego ustawienia aparatu. Przekonuje was to wytłumaczenie?

Szczyt G7 Andrew Parsons / i-Images / ,Andrew Parsons / i-Images/i-images/East News

Melania pokazała swoją prawdziwą twarz

Jednak do największego zaskoczenia doszło na pod koniec zeszłego roku. Do mediów trafiły wtedy taśmy, na których Melania nie przebiera w słowach. Pierwsza dama raczej nie zabierała głosu, dlatego jej reakcja w rozmowie z przyjaciółką mocno poniosła się w mediach. Wyraziła żal, że nikt nie docenia jej pracy mimo ogromu starań. Oprócz tego obraziła aktorkę z filmów dla dorosłych, która miała mieć romans z jej mężem.

Wpisz sobie w Google i przeczytaj o tym. Annie Leibovitz zrobiła sesję zdjęciową tej pornodz*wce. Będzie na okładce "Vogue'a" - mówiła na nagraniu.

Stephanie Wolkoff, która rozmawiała wtedy z Melanią, wymusiła na niej podanie imienia kobiety. "Stormy" - zdradziła Trump.

Ekspert ocenił suknię ślubną Julii Królikowskiej. Przy kreacji Opozdy wypada blado

Zniszczenie ogrodu w Białym Domu

Melania Trump wprowadziła swoje porządki w Ogrodzie Różanym, który został urządzony jeszcze przez Jackie Kennedy i służył kolejnym prezydentom podczas wielu konferencji prasowych. Za kadencji Donalda Trumpa pojawiły się tam co prawda udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, jednak zniknęła część wypoczynkowa, a także kolorowe rośliny, które zdobiły go wcześniej. To nie spodobało się Amerykanom.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli odnowić tę ikoniczną i naprawdę wspaniałą przestrzeń. Zmiany są wynikiem przemyślanego i opartego na współpracy procesu, starannie opracowanego przy pomocy naukowców i ekspertów w dziedzinie architektury, ogrodnictwa, projektowania i ochrony zabytków - napisała Melania Trump.

Gdy opuściła Biały Dom, Amerykanie napisali petycję do Jill Biden, by ta przywróciła miejscu dawny blask.

Świadome odejście od tradycji

Po tym, jak okazało się, że to Joe Biden wygrał wybory, Melania Trump nie zaprosiła do Białego Domu jego żony, Jill. Tym samym zignorowała zwyczaj panujący od lat 50. XX wieku. Spotkanie pań służy temu, by nowa pierwsza dama poznała prywatną część posiadłości.

Zły przykład

Na Melanię spadła też krytyka po tym, jak pojawiła się na głosowaniu bez maseczki. Wtedy w USA odnotowywano najwięcej zakażeń koronawirusem. Głos zabrała jej rzeczniczka, wspomniana Stephanie Grisham. Kobieta potwierdziła, że pierwsza dama oraz wszystkie osoby, które jej towarzyszyły, zostały przetestowanie na COVID-19, więc zasłanianie ust i nosa było w tym przypadku zbędne.

Melania Trump Fot. Jim Rassol / AP Photo