14 września odbyła się premiera kolekcji marki jubilerskiej W.KRUK, tym razem zaprojektowanej przez Magdę Mołek. Oprócz samej zainteresowanej pojawiła się cała plejada gwiazd, m.in.: Joanna Horodyńska, Ada Fijał, Paulina Koziejowska, Jarosław Szado, Paulina Mikuła, Anna Kerth, Agnieszka Więdłocha, Beata Ścibakówna, Monika Mrozowska, Katarzyna Pakosińska czy Katarzyna Grochola.

Magda Mołek

Gwiazda spotkania, Magda Mołek, prezentowała się niezwykle zjawiskowo. Dziennikarka postawiła na biały, oversize'owy komplet, który zestawiła ze złotymi dodatkami, różową szminką i rozwianą fryzurą.

Magda Mołek fot. AKPA

Monika Mrozowska

Monika Mrozowska zaś - w kontraście do Mołek - zdecydowała się na czarny zestaw. Na jej głowie znajdowała się burza loków, a na ramieniu elegancka przepasana torebka. Aktorka prezentowała się zarówno stylowo, jak i z dużym luzem. Oceniając po obuwiu - chyba nieco za dużym.

Monika Mrozowska fot. AKPA

Ada Fijał

Ada Fijał również postawiła na zestaw w jednej kolorystyce - wściekłej pomarańczy. Gwiazda skontrastowała odzienie z białymi butami i białą torebką. Niestety, całość wyszła nieco monotonnie... Nie jesteśmy fanami tej stylizacji.

Ada Fijał fot. AKPA

Katarzyna Pakosińska

Z ogromną klasą zaprezentowała się Katarzyna Pakosińska. Aktorka do eleganckiej, długiej sukni z szalem dobrała zaś nietypowy dodatek - torbę naprawdę dużych rozmiarów. Gwiazda wygląda trochę tak, jakby jednego wieczoru chciała skoczyć na premierę spektaklu, jak i zakupy dla całej rodziny!

Katarzyna Pakosińska fot. AKPA

Beata Ścibakówna

Beata Ścibakówna wkroczyła na ściankę w swoim stylu - elegancko, ale i z pazurem. Aktorka szarą sukienkę połączyła z butami na obcasie, ramoneską i wielkimi okularami.

Beata Ścibakówna fot. AKPA

Joanna Horodyńska

Zawsze stylowa i o modowy krok do przodu Joanna Horodyńska zdecydowała się na nietypowy strój. Do zestawu z suknią i kurtką (?) o fakturze przypominającej bordową skórę dobrała złote dodatki. Ta gwiazda wie, co w modzie piszczy!

Joanna Horodyńska fot. AKPA

Która ze stylizacji podoba wam się najbardziej?