W poniedziałkowy wieczór odbyła się gala ShEO 2021 organizowana przez "Wprost". Podczas niej wręczano nagrody kobietom, które wiele przezwyciężyły, by osiągać sukcesy w różnych dziedzinach życia. W gronie laureatek znalazły się takie znany panie, jak chociażby Anna Lewandowska, Natalia Partyka oraz Małgorzata Rozenek. "Perfekcyjna" swoją nagrodą oraz kreacją z eventu pochwaliła się na Instagramie.

Małgorzata Rozenek wyróżniona na gali ShEO 2021. Co za kreacja!

Żona Radosława Majdana otrzymała wyróżnienie jako działaczka społeczna, co widać na grawerze statuetki. W uzasadnieniu, które znajdziemy na stronie wprost.pl, można przeczytać o działaniu Rozenek na rzecz propagowania metody in vitro. Założyła nawet fundację działającą w tym zakresie i pomagającą przyszłym matkom i ojcom. Gwiazda w opublikowanym poście wyraziła ogromną wdzięczność za przyznaną jej nagrodę.

Dziękuję @tygodnikwprost za ten niezwykły wieczór. Za nagrodę, która motywuje do dalszych działań. Za stworzenie miejsca i możliwości do rozmawiania o, i co za tym idzie, do normalizowania niepłodności. To niezwykle ważne w dzisiejszych czasach - czytamy w opisie.

Rozenek dziękowała w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy mieli do pokonania wiele przeszkód podczas drogi do upragnionego rodzicielstwa. Nie zapomniała również też o osobach mających przez sobą trudne starania o dziecko. Przy okazji też przesłała gratulacje dla wszystkich pozostałych laureatek.

Taka gala wymagała oczywiście odpowiednio eleganckiej kreacji. Małgorzata Rozenek nie zawiodła. Na zamieszczonych przez nią zdjęciach widać, że postawiła na długą, czarną sukienkę dopasowaną do sylwetki. Mogłoby się wydawać, że nuda i wiele już takich stylizacji oglądaliśmy, jednak góra robi swoje, a zwłaszcza rękawy z rozcięciem. Całość przypadła do gustu internautom. Pisali oni, że gwiazda wygląda zjawiskowo i pytali, skąd pochodzi strój. Małgorzata Rozenek potwierdziła, że jest on z jej własnej marki odzieżowej.

