Książę Harry i Meghan Markle wraz z dwojgiem swoich dzieci mieszkają obecnie w Stanach Zjednoczonych, z dala od rodziny królewskiej. Kontakt na żywo między nimi jest więc ograniczony. W tym roku wnuk królowej Elżbiety II spotkał się z rodziną na pogrzebie księcia Filipa i przy okazji odsłonięcia pomnika księżnej Diany. Bliscy nie widzieli za to osobiście jego urodzonej w czerwcu córki. Zagraniczne portale podają, kto prawdopodobnie pierwszy będzie miał ku temu okazję.

Kto z rodziny królewskiej pierwszy zobaczy na żywo córkę księcia Harry’ego?

Na początku września pojawiła się informacja, że książę Harry i Meghan Markle poprosili o spotkanie z królową Elżbietą II. Jednak to nie ona może przed wszystkimi innymi poznać osobiście córkę książęcej pary. Gdyby Sussexowie wybrali się do Wielkiej Brytanii, zatrzymaliby się w swojej wcześniejszej posiadłości Frogmore Cottage. Tam też wnuk monarchini przebywał po przylocie na rodzinne uroczystości w tym roku. Tymczasem obecnie mieszkają tam księżniczka Eugenia z mężem i synem. Według zagranicznych mediów jest więc bardzo duża szansa, że córka księcia Andrzeja będzie tą, która pierwsza spotka na żywo małą Lilibet.

Na ten jednak moment nie ma oficjalnej informacji na temat ewentualnej wyprawy księcia Harry’ego i Meghan Markle do Wielkiej Brytanii czy chrzcin małej Lilibet. Chociaż na świat przyszła ona w czerwcu tego roku, rodzice nie zdecydowali się na to, by oficjalnie zaprezentować ją światu. Na początku sierpnia jednak czujni internauci wypatrzyli zdjęcia dziewczynki na biurku jej matki. Było to wtedy, gdy przy okazji 40. urodzin Markle na profilu instagramowym Archewell by Harry and Meghan zostało opublikowane wideo. Przedstawiono wtedy nową inicjatywę księżnej - "40x40".

