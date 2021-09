Iza i Kamil byli jedyną parą, która przetrwała po zakończeniu piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć program dobiegł końca, internauci chętnie śledzą losy swojej ulubionej pary. Ta mogła liczyć na spore poparcie. Małżonkowie nie kryli wobec siebie czułych gestów, chętnie pokazywali się na wspólnych zdjęciach na Instagramie. Dlatego też dla wielu osób szokiem była wiadomość o rozstaniu, którą kilka dni temu Iza zamieściła na swoim profilu. Ostatnio zrobił to również Kamil, jednak fani programu nie do końca wierzą w szczerość tego wyznania.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil przygotował dla Izy niespodziankę

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani doszukują się drugiego dna w rozstaniu Izy i Kamila

Widzowie programu, którzy kibicowali parze, teraz swoje zdanie wyrażają na instagramowych profilach Izy i Kamila. Zdania wśród fanów są mocno podzielone. Nie do końca chcą wierzyć w to, że para rozstała się naprawdę. Nie bez znaczenia jest pewnie fakt, że spędzili ze sobą ostatni weekend. Pod postem Kamila pojawiło się wiele komentarzy, które sieją wątpliwości i wywiązała się ciekawa dyskusja.

Jeśli to intryga, to fajne poczucie humoru i robienie wokół siebie szumu. A coś czuję, że tu chodzi o rozstanie na kilka dni przed ślubem kościelnym.

Coś w tym jest. Bo oboje byli w ostatni weekend na tym samym wyjeździe. Oboje mają ostatnią fotkę w tym samym klimacie. Jeśli się z kimś rozstajemy, to nie spędzamy z nim całego weekendu.

Jeszcze taki sam pomysł na zdjęcie, jak pani Iza. Ja tam myślę, że coś tu nie pasuje. Powodzenia! - napisali fani na Instagramie.

Zarówno Iza, jak i Kamil dodali podobne posty, w których piszą o nadziei na lepszą przyszłość. To według fanów także bardzo "podejrzane". Głosów o tym, że para może szykować się do ślubu kościelnego jest znacznie więcej. Pojawiły się także plotki, że oboje mieli ostatnio wieczory panieński i kawalerski. Na facebookowej grupie fanów programu pojawiły się także głosy, że posty o rozstaniu to zabieg marketingowy.

Internetowi detektywi mają ku temu jeszcze jeden dowód - opublikowano kadr z InstaStories Izy, na którym widać grupę osób. Mają na sobie koszulki z napisami "Ekipa panny młodej Izabeli" i zdaniem fanów - zdjęcie zostało zrobione w ośrodku wypoczynkowym z górskimi domkami - w tym samym, w którym para spędziła ostatni weekend. Fani zauważyli, że Iza i Kamil wzięli na wyjazd swoje ekipy przyjaciół - zatem świętowali panieński i kawalerski, a już niebawem staną na ślubnym kobiercu w kościele.

Kamil jednak nie wytrzymał i postanowił zabrać głos. Dosadnie zdementował wszystkie plotki. Odniósł się także do zarzutów pod adresem jego teściowej, która podobno jest bardzo związana z Izą.

Absolutnie nawet nie wiecie, jak bardzo się mylicie, wypisując takie bzdury na temat Izy, czy Kariny! To są wspaniale kobiety! Jeśli chodzi o wasze spekulacje na temat panieńskiego, kawalerskiego lub ślubu - niestety również to nie jest prawda. To jest dla nas trudny czas i to, że wystąpiliśmy w programie, nie daje wam przywilejów do krytykowania nas, czy naszych bliskich - napisał Kamil na grupie fanów programu.

Myślicie, że to utnie spekulacje?