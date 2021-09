W ostatnim czasie znana tiktokerka Tasha, śledząca każdy ruch brytyjskiej rodziny królewskiej, przypomniała o romansach księcia Williama, które przed laty analizowała prasa. William miał zmienić się po tym, gdy w jego życiu pojawiła się księżna Kate, a krótko później dzieci. Tasha udowadnia, że jest to scenariusz jak z bajki, ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. William i Harry od lat są pokłóceni, choć do tej pory mówiono, że pierwszym konfliktem były błyskawiczne oświadczyny Harry'ego i Meghan Markle. Gwoździem do trumny relacji księcia Williama i księcia Harry'ego nie było też opuszczenie brytyjskiego dworu z Meghan Markle, a... zdrady przyszłego następcy tronu.

Zobacz wideo Książę Harry pierwszy raz pokazał się publicznie od czasu ogłoszenia odejścia z dworu

Trwający od lat konflikt królewskich braci. Poszło o zdrady Williama

Fani rodziny królewskiej liczą na to, że książę William i książę Harry po odsłonięciu pomnika ku czci ich zmarłej matki zakopali topór wojenny i doszli do porozumienia. Choć może to tak wyglądać, to problemów do rozwiązania mają sporo. Miały się one zacząć w 2014 roku, jeszcze zanim Harry poznał swoją żonę. W życiu księcia Williama była wtedy obecna pewna kobieta. To z Jeccą Craig w 2014 roku wybrał się na wakacje, zostawiając żonę na królewskim dworze.

Harry zdawał sobie sprawę z romansu brata i wiedział, że nie tak powinien się zachowywać przyszły król. Wtedy przestali się dogadywać, dochodziło do kłótni. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy pojawiła się Meghan Markle. Spekulowano, że William nie jest zachwycony ukochaną księcia Harry'ego. Między nimi doszło do wielu spięć, w których tle stawała przyszła księżna. William miał mieć zastrzeżenia do Amerykanki, które dotyczyły podważania zasad monarchii, podczas gdy sam nie mógł zachować wierności żonie. Hipokryzja brata miała doprowadzać Harry'ego do szału.

Tasha na filmiku dowodzi, że w 2019 roku po skandalu ze zdradą Williama z Rose Hanbury (przyjaciółką księżnej Kate) Harry kompletnie ignorował brata. Podczas ceremonii kościelnych z okazji świąt Wielkanocy w 2019 roku nie zamienił z nim ani słowa, co - według tiktokerki-analityczki - miało wiązać się właśnie z kolejnymi informacjami o relacji Williama i Rose.

Na omawianym nagraniu z 2019 roku zwraca uwagę fakt, że Harry, który na mszę przyjechał sam (Meghan była wówczas w zaawansowanej ciąży), ignoruje Williama. Nie rozmawia z nim, nie stoi blisko niego.

Pomiędzy nimi jest wiele niewyjaśnionych spraw, jednak oboje są uparci, a konflikt ciągnie się od lat i nic nie zapowiada, żeby miał się szybko skończyć.