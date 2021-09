Choć wydaje się, że niewiele jest rzeczy, które mogą zachwiać brytyjską monarchią, prawda nie jest wcale taka oczywista. Królowa Elżbieta II jest najdłużej panującym władcą Wielkiej Brytanii i wciąż jest bardzo lubiana. Ale nawet ona nie będzie trwać wiecznie, a nie czarujmy się - choć królowa jest w doskonałej formie, niewielu ludzi żyje dłużej niż 100 lat. Przynajmniej od kilkunastu lat toczą się dyskusje, co stanie się po śmierci królowej. Te rozważania przeniosły się także na... TikToka.

Dni brytyjskiej monarchii są policzone? Ludzie nie chcą księcia Karola na tronie

Brytyjska gwiazda TikToka Amanda Matta znana jako "matta_of_fact" postanowiła odpowiedzieć na trudne pytanie, co stanie się z monarchią, kiedy zabraknie królowej Elżbiety II. Tiktokerka, która czujnie obserwuje rodzinę królewską i analizuje każde wydarzenie z nią związane, przyznała, że jej zdaniem dni monarchii są policzone. Przytoczyła wypowiedzi historyków, którzy uważają, że system przestanie istnieć w ciągu dwóch pokoleń. To oznaczałoby, że książę George raczej nie zasiądzie już na tronie, a panowanie krajem zakończy się na księciu Williamie, który ostatecznie rozwiąże monarchię.

Królowa Elżbieta zaistniała w życiu milionów Brytyjczyków. Podczas jej panowania wyrosły kolejne pokolenia. Natomiast pokolenie młodsze, które reprezentuje książę Karol, postrzega monarchię już nieco inaczej. Ci ludzie wychowali się już pośród głośnych skandali związanych z rodziną królewską - mówi Amanda Matta.

Co się stanie z monarchią po śmierci królowej Elżbiety? fot. TikTok

Przytoczyła także sondaż zrobiony wśród brytyjskich prowincji, z którego wynika, że większość osób ponad monarchię ceni sobie elekcyjne wybory władców i rządów. Obecną królową popiera co prawda 68 procent osób, jednak księcia Karola już tylko 44 procent. Drugi w kolejce do tronu książę William cieszył się 64-procentowym poparciem. Może być to argumentem w dyskusji, że po śmierci królowej ludzie niechętnie zobaczą jej syna w roli króla.

Zdaniem tiktokerki Wielka Brytania straci przez to wpływy. Do odłączenia się od podległości Wielkiej Brytanii szykuje się np. leżąca na Karaibach wyspa Barbados. Również Australia przymierzała się do stania się republiką. W 1999 roku przeprowadzono referendum, jednak Australijczycy opowiedzieli się za pozostawieniem monarchii - tylko ze względu na królową.

Królowa Elżbieta II jest ostatnim władcą trzymającym w ryzach całe imperium brytyjskie - dodaje Amanda Matta.

Wszystko wskazuje na to, że sympatie i poparcie poddanych mają wpływ nie tylko na rodzinę królewską, ale i na losy całego imperium. Trwają dyskusje nad tym, czy książę Karol zniesie tę presję, czy podda się abdykacji.

Książę Karol nie jest lubiany w brytyjskich prowincjach fot. TikTok