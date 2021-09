Miesiąc temu w relacjach na Instagramie Anna Skura ze smutkiem opowiadała o poważnej operacji piersi. Miała ona uratować jej zdrowie, ale też sprawić, że nie będzie wyglądała jak dotychczas. Było to jednak konieczne po wcześniej przebytym zabiegu modelowania piersi. W rozmowie z WP Kobieta influencerka poruszyła ten temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Rubik miała jedną operację plastyczną. „Sprawa zdrowotna"

Anna Skura o niebezpiecznym zabiegu modelowania piersi

Na samym początku wywiadu Anna Skura zaznaczyła, że wszystko zaczęło się pięć lat temu. Chciała wtedy poprawić wygląd swoich piersi i zdecydowała się to zrobić za pomocą zabiegu z zakresu medycyny estetycznej. Lekarz, do którego się wtedy udała, polecił jej Aquafilling.

Zabieg miał być całkowicie bezpieczny, nieinwazyjny, wybrałam go pod wpływem autorytetu, został wykonany w profesjonalnej klinice pod skrzydłami znanego chirurga. Nie miałam podstaw podejrzewać, że coś pójdzie nie tak - wspomniała serwisowi.

Kayah przyznała, że przez pół roku po urodzeniu syna zmagała się z depresją poporodową

Z czasem jednak okazało się, że wspomniana metoda nie jest wcale taka bezpieczna, za jaką ją niegdyś uważano i powoduje różnego rodzaju powikłania. Można do nich zaliczyć, chociażby stany zapalne i uszkodzenia tkanki. W niektórych przypadkach mogło nawet dojść do sepsy i też śmierci. Dlatego też konieczne było usunięcie u Skury preparatu, który został jej niegdyś podany podczas zabiegu. Influencerka miała świadomość, że czeka ją poważna operacja i długo zwlekała z podejściem do niej.

Moment, gdy szłam na blok operacyjny, był dla mnie przerażający. Dziesięć razy łatwiejsze było dla mnie wyskoczenie z samolotu z wysokości czterech tysięcy metrów ze spadochronem niż położenie się na stół operacyjny. (…) Świadomość, że będę okaleczona, a moje piersi zdeformowane okazała się dla mnie bardzo trudna – powiedziała WP Kobiecie.

Po wszystkim konieczne było ponowne udanie się do szpitala. Zrobił się jej bowiem krwiak. Skura jest obecnie w trakcie rekonwalescencji po operacji, która zmieniła całkiem jej dotychczasowy rytm życia. Na szczęście po wszystkim mogła liczyć na wsparcie bliskich jej osób. Jednak i tak było ciężko.

Przy pierwszych zmianach opatrunku, nie miałam odwagi na siebie patrzeć. Odważyłam się zobaczyć swoje piersi tylko raz. (…) Widok był dla mnie przerażający - opowiadała serwisowi.

Gdy więc lekarze opiekujący się nią cieszyli się, że rany dobrze się goją, Skura nie mogła pogodzić się z wyglądem po operacji.

Wiedziałam, że będzie źle, ale nie sądziłam, że aż tak. (…) Deformacje, rany, blizny - wytłumaczyła.

Specjaliści będą cały czas monitorowali, czy preparat, który był usuwany z jej ciała, ponownie się nie gromadzi. Skura dopiero teraz zdecydowała się wspomnieć o dawnym zabiegu.

Dopiero teraz wyjawiłam, o jaki zabieg chodzi, dlatego spodziewam się dzisiaj wielu wiadomości - mówiła w rozmowie z WP Kobieta.

"TzG". Kajra rozbiła bank ocenami. Wcześniej rozczuliła pół Polski

Sama nie stała się nagle przeciwniczką operacji plastycznych. Radzi jednak, by przed podjęciem decyzji dokładnie sprawdzić wszystko.