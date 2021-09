Magda Jankowska w "Hotelu Paradise" dała się poznać jako atrakcyjna blondynka i przez dłuższy czas była związana z tym kolorem. Influencerka jest w stałym kontakcie z fanami na Instagramie, gdzie chętnie publikuje zdjęcia z życia codziennego. Do tej pory Jankowska najlepiej czuła się w długich i bardzo jasnych włosach. Postanowiła poeksperymentować i odwiedzając fryzjera, zdecydowała się na drastyczną zmianę. Nie tylko ma nowy kolor, ale znacznie krótsze włosy. Zmiana na plus?

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia z "Hotelu Paradise" oceniła nową dziewczynę Krystiana. Polubiły się?

Met Gala 2021 w politycznych nastrojach. Cara Delevingne z hasłem na biuście, polityczka z apelem

Magda Jankowska z "Hotelu Paradise" zmieniła kolor włosów

Magda Jankowska pieczołowicie relacjonowała przebieg wizyty u fryzjera. Influencerka zdecydowała się na totalną metamorfozę i całkowicie zmieniła fryzurę. Porzuciła mocno rozjaśnione włosy. Zamiast tego ma teraz na głowie odcień ciemnego brązu. Jankowska nie ukrywała, że jest zachwycona metamorfozą. Na InstaStory pokazała się chwilę po zejściu z fryzjerskiego fotela. Jak sama przyznała, jakiś czas temu zapowiedziała fanom, że zamierza zdecydować się na spektakularną metamorfozę i jak widać, dotrzymała słowa.

I co bi*zys, mówiłam że zrobię - napisała Magda.

Magda Jankowska z 'Hotelu Paradise' zmieniła kolor włosów Fot. Instagram/ madziiex

Met Gala 2021. Anja Rubik przyciągała wzrok. Kreacja nietypowa i bardzo prześwitująca

Uwagę zwraca nie tylko nowy kolor, który bardzo pasuje do Magdy, ale również i inna długość włosów. Do tej pory influencerka najlepiej czuła się w długich, tlenionych włosach. To również postanowiła zmienić i skróciła je i teraz sięgają za obojczyki. W takim wydaniu Jankowska chętnie pokazywała się fanom i pozowała przed lustrem. Jak wam się podoba ta metamorfoza? Trzeba przyznać, że nowe włosy Magdy Jankowskiej wyglądają na zdrowe i odżywione, a ciemny, czekoladowy kolor idealnie wpasowuje się w jesienne trendy.