Met Gala jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży mody. Odbywa się od 1948 roku w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Nazywana jest "Oscarami Mody" i dostać się na nią mogą tylko nieliczni. Zaproszenia rozdziela ponoć sama Anna Wintour, redaktor naczelna magazynu "Vogue". Tym razem motywem przewodnim było hasło "In America: A Lexicon of Fashion" ("W Ameryce: Leksykon mody"), nawiązujące do amerykańskiej kultury. Na czerwonym dywanie nie zabrakło Billie Eilish, której stylizacja ma przypominać kreacje ikon Złotej Ery Hollywood, a przede wszystkim - Marilyn Monroe. To całkowita zmiana jeśli spojrzeć na to, jak zaprezentowała się na gali MTV Video Music Awards zaledwie dzień wcześniej. Eilish przypominała wówczas bardziej Katarzynę Nosowską, niż amerykańską gwiazdę kina lat 50.

Met Gala 2021. Billie Eilish niczym Marilyn Monroe

Gwiazda pojawiła się ogromnej, rozłożystej sukni w kolorze ecru. Autorem kreacji zainspirowanej starym Hollywood jest Oscar de la Renta. Stylizacja jest kolejnym krokiem w wizerunkowej przemianie 20-letniej wokalistki. Gwiazda przyznała na czerwonym dywanie, że dopiero od niedawna zaczęła czuć się komfortowo z własnym ciałem, co pozwoliło jej na zmiany.

Zawsze chciałam to zrobić, ale się bałam. Nie czułam się zbytnio komfortowo we własnej skórze i dopiero teraz nadszedł ten czas - zdradziła Eilish.

Artystka zdradziła, że jej look inspirowany był również... lalkami Barbie.

Świąteczne Barbie były moją ulubioną rzeczą na świecie. Prosiłam o nie w każdą gwiazdkę. Serio, to była moja inspiracja.

Podoba wam się Eilish w takim wydaniu?