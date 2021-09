Kasia Tusk od dawna z powodzeniem prowadzi markę odzieżową, a ubrania z niej pochodzących prezentuje na swojej stronie Make Life Easier. Blogerka niedawno na swoim Instagramie zdradziła, że miała okazję pracować nad zdjęciami do kolejnej kampanii. Pokazała nawet zakulisowe ujęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Tusk pokazała swoją biblioteczkę

Partnerka Macieja Zakościelnego w sesji dla marki Kasi Tusk

Kasia Tusk wytłumaczyła swoim obserwatorom, że to „pierwsza kampania z prawdziwego zdarzanie po pandemicznej przerwie". Nic więc dziwnego, że na sesję wybrała miejsce sobie bliskie. Razem z całą ekipą pracującą przy sesji udała się w okolice Lubiatowa.

Szelągowska nie ma magistra, Kamińska mogła uczyć w szkole, a Bachleda-Curuś?

Relacja Kasi Tusk instagram.com @makelifeeasier_pl

Dzięki relacji na InstaStories można było zobaczyć, że do projektu blogerki została zaangażowana Paulina Wyka. Partnerka Macieja Zakościelnego pozowała do fotografii w wybranych projektach marki Kasi Tusk. Pogoda nie dopisywała. Za modelką były ciemne chmury, a wiatr rozwiewał włosy osobom pracującym przy sesji. To jednak nie zepsuło humorów ekipie. Na jednym z zakulisowych ujęć widzimy szeroki uśmiech na twarzy Wyki.

Ale że gołe stopy do swetra i płaszcza?! - pojawiło się w podpisie do relacji.

"Taniec z Gwiazdami". Kto odpadł w trzecim odcinku?

Wspomniana kampania nie była dla partnerki Zakościelnego żadnym modowym debiutem. Ma ona na swoim koncie wiele różnych sesji zdjęciowych dla międzynarodowych marek. Jej profil widnieje również na stronie agencji modelingowej Model Plus. Kariera na jakiś czas zeszła u Wyki na drugi plan, a ona sama zajęła się życiem rodzinnym. Z ukochanym doczekała się dwóch synów. Codzienność rodziny można podglądać w mediach społecznościowych.