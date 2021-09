Alanis Morissette w filmie dokumentalnym "Jagged", który premierowo będzie pokazany na festiwalu filmowym w Toronto, opowiedziała o swoim życiu, a także początkach w branży muzycznej. Niestety, są to dla niej traumatyczne wspomnienia. Artystka była wielokrotnie gwałcona.

Musiałam latami chodzić na terapię, żeby zrozumieć, że była z mojej strony jakaś wiktymizacja. Zawsze mówiłam, że zgadzałam się na to, ale wtedy przypominano mi: "Hej, miałaś 15 lat. Nie zgadzasz się świadomie na seks, gdy masz 15 lat". Teraz rozumiem, że te osoby były pedofilami. To, co robili, to był po prostu gwałt jak z definicji - mówi Alanis Morissette w filmie.

W Kanadzie, z której pochodzi piosenkarka, seks legalnie mogą uprawiać osoby, które skończyły 16 lat.

Alanis Morissette wyznała, że jako nastolatka była gwałcona

W rozmowie z "New Zealand Herald" Alanis Morissette opowiedziała o swoich przeżyciach, o których wspominała również w filmie. Nie chciała zdradzić, kto ją wykorzystywał, jednak zaznacza, że to bardzo znane i wpływowe osobistości ze świata rozrywki. Co więcej, gdy była nastolatką, próbowała szukać pomocy, jednak nikt nie chciał jej udzielić.

Powiedziałam kilku osobom, ale to było jak rzucanie grochem o ścianę. Gdy o tym mówiłam, to od razu wstawali i wychodzili z pokoju - dodaje.

Alanis Morissette cierpiała na depresję poporodową

Piosenkarka przez wiele lat milczała, ponieważ bała się o swoją rodzinę.

Nie chciałam mówić o tym, co przeszłam jako nastolatka, bo zależało mi na chronieniu rodziny. Chciałam chronić rodziców, braci, przyszłych partnerów - dodała.

Film "Jagged" jest produkcją HBO, więc bardzo prawdopodobne, że niedługo po premierze w Toronto trafi na streaming. Alanis Morissette zapowiedziała, że nie będzie promowała produkcji nowymi wywiadami, a także nie pojawi się na festiwalu.

Możesz uzyskać pomoc!

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>> znajdziesz pod tym linkiem.