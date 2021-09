Już 17 września w kinach zadebiutuje film "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". To komedia akcji, która jest inspirowana życiem Zdzisława Najmrodzkiego, słynnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się aż 29 razy organom ścigania. Był obiektem westchnień kobiet, mężczyźni chcieli być tacy jak on, a milicja oferowała krocie za pomoc w jego schwytaniu. Najmrodzkiego otaczają piękne kobiety, jednak poznaje dziewczynę, dla której zechce zmienić swoje życie. Czy mu to się uda? Przekonamy się w kinie, w którym już zjawiła się plejada gwiazd. Kto się pojawił?

Olga Bołądź

Olga Bołądź skradła uwagę wszystkich zebranych fotoreporterów. Aktorka postawiła na czerń. Wybrała na premierę cekinową bluzkę odkrywająca brzuch, a także spódnicę z tego samego materiału wykończoną frędzlami. Stylizację dopełniła czarnymi sandałkami na obcasie oraz krwistoczerwoną szminką.

Olga Bołądź KAPIF

Dawid Ogrodnik

W tytułowego bohatera wcielił się Dawid Ogrodnik, więc nic dziwnego, że nie zabrakło go tego wieczoru. Aktor już od kilku lat ma świetną passę i występuje w najlepszych produkcjach. Niedawno skończył zdjęcia do filmu o księdzu Janie Kaczkowskim. Czy równie dobrze zagrał Zdzisława "Najmro" Najmrodzkiego?

Dawid Ogrodnik KAPIF

Rafał Zawierucha

Rafał Zawierucha wcielił się w Ujmę. Na premierę wybrał klasyczny garnitur w kratę.

Rafał Zawierucha KAPIF

Jakub Gierszał

Jakub Gierszał w filmie "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" zagrał Antosa.

Jakub Gierszał KAPIF

Piotr Gąsowski

Piotr Gąsowski nie wystąpił w filmie, jednak przeprowadzał z gwiazdami produkcji wywiady na czerwonym dywanie.

Piotr Gąsowski KAPIF

Andrzej Andrzejewski

Andrzej Andrzejewski wcielił się w Teplica. Widać, że do roli przeszedł niemałą metamorfozę.

Andrzej Andrzejewski KAPIF

Po więcej zdjęć z premiery filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" zapraszamy was do naszej galerii na górze artykułu.

