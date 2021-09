Polscy aktorzy coraz częściej pojawiają się w światowych produkcjach. Weronika Rosati, która regularnie uczęszcza na amerykańskie castingi, dzięki czemu niedługo widzowie będą mogli zobaczyć ją w "Kryminalnych zagadkach Los Angeles". Ostatnio w "Gambicie królowej" podziwialiśmy Marcina Dorocińskiego w roli radzieckiego szachisty Wasilija Borgowa. Teraz w innym zagranicznym serialu pojawił się również Piotr Adamczyk. Mowa tutaj o produkcji Marvela - "Hawkeye". Jest już pierwszy zwiastun, w którym dwukrotnie możemy zobaczyć naszego rodzimego aktora.

"Hawkeye". Piotr Adamczyk w zwiastunie serialu Marvela. Znamy datę premiery

"Hawkeye" jest kolejny serialem Marvela, który będzie można oglądać na platformie streamingowej Disney+. W najnowszej produkcji w rolę Hawkeye'a wcieli się ponownie Jeremy Renner. Właśnie w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun serialu. Już jakiś czas temu plotkowano, że na ekranie pojawi się Piotr Adamczyk, jednak sam zainteresowany nie wypowiadał się zbytnio na ten temat. Trailer jednak potwierdził te spekulacje. Polskiego aktora widać trzykrotnie: w 42 sekundzie, gdy bije się z Kate Bishop, w 1:01, kiedy rzuca koktajlem Mołotowa oraz w 1:13, gdy stoi wśród zbirów, trzymających Hawkeye'a.

Co ciekawe, Piotr Adamczyk nie jest pierwszym Polakiem, który wziął udział w produkcjach Marvela. Wcześniej był nim reżyser Jerzy Skolimowski, który pojawił się w filmie Avengers z 2012 roku. Nowy "Hawkeye" z Piotrem Adamczykiem będzie można oglądać od 24 listopada na platformie Disney +, a na razie zapraszamy was do sprawdzenia pierwszego zwiastuna.

