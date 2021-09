Brytyjska rodzina królewska od lat przyciąga uwagę mediów na całym świecie, a na jej temat powstało wiele publikacji. Miłośników "royalsów" często interesuje historia całego rodu, codzienność monarchii czy ciekawostki związane z królową Elżbietą II i jej bliskimi. Jedna z nich dotyczy pełnych form imienia i nazwiska poszczególnych członków familii. Jak nazywa się książę William? Trzeba przyznać, że to trochę skomplikowane.

Jakie nazwisko ma książę William?

Życie brytyjskiej rodziny królewskiej mocno różni się od tego, jakie wiedzie każdy z nas. Jeśli my wybieramy się do urzędu i mamy do wypełnienia dokument, musimy w nim wpisać pełną formę imienia i nazwiska. Jednak "royalsi" już nie. Książę William może więc podać Jego Królewska Wysokość Książę William plus wpisać dodatkową tytulaturę, jak np. książę Cambridge.

Tymczasem gdyby zdecydował się już posługiwać wszystkimi imionami oraz nazwiskiem, byłoby to Jego Królewska Wysokość Książę William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor (po spolszczeniu Wilhelm Artur Filip). Skąd Mountbatten-Windsor? Trzeba trochę cofnąć się w czasie. Brytyjska rodzina królewska ma niemiecki rodowód i zwana była jako Sachsen-Coburg-Gotha. Król Jerzy V w 1917 postanowił jednak wprowadzić zmianę, która by od razu dawała skojarzenie z Wielką Brytanią. Zdecydował się na Windsor (od jednego z zamków). Wyjaśnijmy też człon pierwszy: Takie nazwisko przyjął niegdyś książę Filip, porzucając dawne Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluecksburg. Monarchini oddała hołd swojemu mężowi, dołączając Mountbatten do Windsor.

