O żonie ministra Łukasza Schreibera jeszcze do niedawna mało kto wiedział. Wszystko zmieniło się, gdy Marianna Schreiber postanowiła spróbować swoich sił w castingu do programu "Top Model". Wtedy usłyszała o niej cała Polska. Pojawienie się ukochanej ministra Prawa i Sprawiedliwości w show TVN wzbudziło skrajne emocje. Nie brakuje słów krytyki ze strony internautów, z czym sama zainteresowana regularnie walczy w mediach społecznościowych. Próbująca wykorzystać swoje pięć minut sławy Marianna zdążyła już skrytykować kolegę z partii męża - Przemysława Czarnka. Teraz pochwaliła się zdjęciem z mężem. To pierwsza taka fotka na jej profilu od dawna.

Marianna Schreiber pokazała zdjęcie z mężem

Udział Marianny Schreiber w "Top Model" nie jest na rękę jej mężowi, o czym aspirująca modelka wspominała już na castingu. Na jej instagramowym profil pojawiło się ich wspólne zdjęcie, które zostało zrobione 1 stycznia. Marianna zamieściła pod nim romantyczny cytat o miłości pochodzący z piosenki zespołu Happysad "Zanim pójdę".

Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty

To też nie diabeł rogaty

Ani miłość, kiedy jedno płacze

A drugie po nim skacze

Bo miłość to żaden film w żadnym kinie

Ani róże, ani całusy małe duże

Ale miłość, kiedy jedno spada w dół

Drugie ciągnie je ku górze…

Damy radę i nie tylko my. Wierzę w to - czytamy pod zdjęciem.

Jak widzicie na fotce Marianna czule patrzy w oblicze męża. Jego mina już jest nieco mniej romantyczna. Może w przeciwieństwie do żony nie lubi zdjęć.

