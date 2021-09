Pierwsza edycja popularnego reality show pojawiła się na antenie TVN w marcu 2001 roku. Trudno uwierzyć, ale od premiery "Big Brothera" minęło już 20 lat. Niektórzy uczestnicy są jednak pamiętani do dziś. Jedną z bardziej rozpoznawalnych była Karolina Pachniewicz. Kiedy wzięła udział w programie, miała 21 lat. Pojawienie się w telewizji nie przyniosło jej jednak kariery w show-biznesie, którą zrobili niektórzy z uczestników. Teraz prowadzi szczęśliwe życie poza granicami Polski. Gdzie mieszka i co robi?

"Big Brother". Karolina Pachniewicz opowiedziała o swoim życiu

W rozmowie z "Dzień dobry TVN" Karolina Pachniewicz opowiedziała, jak wyglądało jej życie po programie. Show opuściła na własną prośbę po tym, gdy odpadł z niego Grzegorz Mielec. Para zakochała się w sobie podczas trwania programu, a Karolina postanowiła wyjść z domu Wielkiego Brata za ukochanym. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu.

Uczestniczka zasłynęła także słynnym później tekstem "Gulczas, a jak myślisz?". Tamta przygoda zakończyła się jednak 20 lat temu i pozostały po niej wspomnienia. Była uczestniczka 14 lat temu przeprowadziła się do Anglii. Mieszka w Manchesterze wraz ze swoim partnerem.

W międzyczasie zmarła moja mama, to była dla mnie wielka tragedia. Bardzo źle to przeżyłam. Wyjechałam dwa lata później. Musiałam zacząć tutaj wszystko od początku. Znaleźć pracę, dom itd. Za bardzo mnie w Polsce nic nie trzymało - powiedziała Karolina Pachniewicz w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Obecnie pracuje jako tłumaczka w szpitalach w Manchesterze. Pandemia koronawirusa jednak przyczyniła się do tego, że przez pięć miesięcy nie miała pracy. Zainteresowała się rękodziełem. Tworzy ręcznie robioną biżuterię. Spełnia się również w roli przyszywanej babci. Córka jej partnera dwa lata temu została mamą. Co wiadomo, o partnerze dawnej gwiazdy reality show? Karolina Pachniewicz jest szczęśliwa u boku starszego o 15 lat mężczyzny. Poznała go przez aplikację randkową. Są razem od siedmiu lat.

Ślubu nie mamy i nie planujemy, ale jest nam dobrze - powiedziała.

Do Polski nie planuje wracać, jednak kieruje się zasadą "nigdy nie mów nigdy". Zdradziła natomiast, że wraz z partnerem mają zamiar kupić dom w Hiszpanii, by móc spędzać tam zimowe miesiące.

Pamiętacie Karolinę z "Big Brothera"?