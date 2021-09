Agnieszka Radwańska kilka lat temu zakończyła karierę sportową i teraz spełnia się w macierzyństwie. Tenisistka i Dawid Celt mają syna, któremu dali na imię Jakub. Była tenisistka chętnie publikuje na Instagramie zdjęcia z życia codziennego, ale tym razem pochwaliła się obecnością na gali 100-lecia Polskiego Związku Tenisowego. Radwańska postawiła na seksowną i dopasowaną stylizację. Tego dnia miała co świętować.

Agnieszka Radwańska na gali 100-lecia Polskiego Związku Tenisowego

Agnieszka Radwańska podczas gali 100-lecia Polskiego Związku Tenisowego zajęła pierwsze miejsce w rankingu dziesięciu najlepszych polskich tenisistów w historii. Pojawiła się w bardzo eleganckiej, sięgającej za kolano, sukience, która była zabudowana aż do szyi. Cielista kreacja zdobiona czarną koronką idealnie podkreśliła jej szczupłą figurę. Rzadko kiedy Radwańska pokazuje się w tak odważnych stylizacjach, a sukienka ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Do zestawu tenisistka dobrała czarne czółenka na szpilce i burgundową torebkę typu worek. Zdecydowała się też na upięcie włosów. Look uzupełniła złotą biżuterią.

Gala 100-lecia Polskiego Związku Tenisowego - napisała Agnieszka.

Internauci w komentarzach nie szczędzili w stronę tenisistki komplementów i razem z Agnieszką świętowali jej sukces. Fani przyznali, że w pełni zasłużyła na wyróżnienie i przez lata zapisała się na kartach sportowej historii.

Pięknie pani wygląda.

Jak zwykle z wielką klasą.

Wspaniale wyglądasz, Aga! Ogromne gratulacje, duma rozpiera, w pełni zasłużone zwycięstwo - czytamy.

Jak wam się podoba elegancka stylizacja Agnieszki Radwańskiej? My jesteśmy nią oczarowani. Cielista kreacja, mimo że zrobiona z odrobinę prześwitującego materiału, wygląda bardzo elegancko, a przy tym oryginalnie i z klasą.