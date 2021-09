Maria Mendiola zmarła w wieku 69 lat. Smutną informacją podzieliła się przyjaciółka gwiazdy na oficjalnym Instagramie zespołu. Pożegnała Marię w niezwykle wzruszającym wpisie, a wiadomość o śmierci artystki poruszyła jej fanów na całym świecie. Panie z duetu Baccara były swego czasu niezwykle popularne między innymi dzięki udziale w Eurowizji, a ich największe przeboje do dziś królują na parkietach.

Post z informacją o śmierci Marii Mendioli trafił na Instagram 11 września. Jak możemy przeczytać w jego opisie, pożegnała ją przyjaciółka:

Moja droga Mario, cudowna artystko. Moja przyjaciółka odeszła dzisiaj od nas. Te słowa przychodzą mi z trudem. Mogę tylko podziękować za to, ile miłości otrzymałam od ciebie, i to, co tyle razy miałam okazję ci powiedzieć. Kocham cię

Hiszpanki Maria Mendiola i Mayte Mateos założyły duet Baccara w 1976 roku. Grana przez nie muzyka disco biła wówczas rekordy popularności, a paniom bardzo szybko udało się podbić europejskie listy przebojów dzięki utworowi "Yes Sir, I Can Boogie". Piosenka wydana w 1977 roku okazała się hitem, a do dziś kilkunastu innych muzyków stworzyło jej covery.

Rok później zespół Baccara reprezentował Luksemburg podczas 22. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbywał się w Paryżu. Wokalistki wystąpiły z francuskojęzyczną piosenką "Parlez-vous français?", który zapewnił im ostatecznie wysokie, siódme miejsce.

Zespół Baccara rozpadł się w 1981 roku, a zarówno Mendiola, jak i Mateos założyły osobne projekty muzyczne, które mocno inspirowały się ich dotychczasową twórczością. Maria Mendiola aż do swojej śmierci śpiewała w duecie z wokalistką Cristiną Sevillą.