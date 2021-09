Maciej Musiał nigdy wprost nie opowiadał w mediach o swoim życiu uczuciowym, którego starannie strzeże. Paparazzi kilka razy przyłapali go w towarzystwie różnych kobiet, jednak oficjalnie nie pokazywał się z żadną z nich. Jeszcze w styczniu został sfotografowany z tajemniczą brunetką, którą żegnał na dworcu PKP. Wówczas media obiegła wiadomość, że aktor ma nową dziewczynę. Najnowsze doniesienia wskazują, że jest ona jego wieloletnią partnerką.

Maciej Musiał ma tę samą dziewczynę od wielu lat? Nowe doniesienia

Mimo że krążą plotki o jego związkach, aktor jest ponoć wierny jednej dziewczynie i to od wielu lat. To właśnie z nią został przyłapany na dworcu. Oboje jednak mają ukrywać związek. Jak donosi "Dobry Tydzień" ukochaną Macieja Musiała jest Aleksandra Teresa Grzymska. To modowa influencerka, która prowadzi popularny na Instagramie profil. Śledzi ją ponad 35 tysięcy użytkowników. Publikuje zdjęcia ukazujące ją w różnych stylizacjach. Inspiruje się domami mody i wielkimi sieciówkami, a z jedną z nich nawiązała współpracę. Niemal nie rozstaje się z ciemnymi okularami. Jest także współwłaścicielką studia ceramicznego, organizującego warsztaty rękodzielnicze.

Oni się uwielbiają, doskonale czują w swoim towarzystwie - opowiada znajoma aktora w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Tygodnik dodaje, że parę "łączy coś więcej przynajmniej od ośmiu lat". Maciej Musiał nie publikuje w sieci wspólnych zdjęć. Aleksandra Grzymska na Instagramie zamieściła kilka ujęć w towarzystwie aktora, jednak nie ma na nich czułości. Kilka z nich pochodzi ze wspólnych wakacji spędzonych na Półwyspie Helskim. Podobno para spędza ze sobą każdą wolną chwilę i wszystkie ważne święta.

Kiedy ogląda się kadry z ich wypoczynku, zabawy, słodkich przekomarzanek, trudno nie odnieść wrażenia, że tych dwoje jest dla siebie stworzonych. Maciej jednak nie od razu był do tego przekonany - dodaje źródło "Dobrego Tygodnia".

Podobno aktor marzy o tym, by się ustatkować, lecz, jak twierdzi informatorka, nie chce się spieszyć z zaręczynami.