Joanna Skrzyszewska zaręczyła się ze swoim obecnym partnerem. Radosną nowiną podzieliła się z fanami na Instagramie. Dodała romantyczne zdjęcia, na których widać zarówno jej pierścionek, jak i narzeczonego, z którym udała się na kolację.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Mroczek pokazał, jak świętował 4 urodziny córki

Cyndi Lauper bryluje na VMA z synem i zachwyca formą. Czas się dla niej zatrzymał

Była narzeczona Rafała Mroczka zaręczyła się. Pokazała pierścionek i szczęśliwego wybranka

Joanna Skrzyszewska zamieściła na Instagramie dwa kadry, na których pozuje z pierścionkiem na palcu. Był bukiet białych róż, a także kolacja z narzeczonym.

Powiedziałam "tak" - napisała pod zdjęciami.

Dodała także hasztagi, w których informuje, kiedy doszło do zaręczyn. Jej wybranek oświadczył się 27 sierpnia, jednak dopiero teraz postanowiła to ujawnić. O tym, że ma nowego partnera poinformowała na początku tego roku. Ukochanym Skrzyszewskiej jest Radosław Kwaśnicki, znany w środowisku prawnik, mecenas sztuki i fotograf. Specjalizuje się w prawie biznesowym, jest prezesem zarządu w kancelarii "RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy". Ostatnie zajęcie wiąże się z jego pasją do szeroko pojętej sztuki. Fotografuje pod pseudonimem Radek von Hirschberg. Wśród portretów dużą część stanowią kadry jego ukochanej.

"ŚOPW". Iza i Kamil się rozstali, ale w weekend byli razem. To ich zdradziło

Joanna Skrzyszewska przez kilka lat była związana z Rafałem Mroczkiem. Para była zaręczona od 2016 roku. Aktor i jego była partnerka wychowują razem córkę - pięcioletnią Zosię. Przez dłuższy czas uchodzili za świetnie dobraną parę. Poznali się w 2007 roku podczas wyborów Miss Polski Nastolatek. Wówczas 15-letnia Joanna Skrzyszewska wygrała koronę miss, a Rafał Mroczek był w składzie jury. Spotkali się jednak ponownie kilka lat później i zaiskrzyło. O parze zrobiło się głośno dopiero, kiedy aktor oświadczył się w 2016 roku i wtedy też na jaw wyszła ciąża byłej miss. Ich późniejsze rozstanie było dla wielu osób szokiem, a aktor wydał w związku z tym jedynie krótkie oświadczenie.

Pomimo wielu prób profesjonalnej pomocy nie udało mi się uratować związku z partnerką - napisał wówczas Rafał Mroczek.

Para najwyraźniej doszła do porozumienia w sprawie opieki na dzieckiem, ponieważ na instagramowym profilu aktora nie brakuje ujęć z córką. Zobacz też: Rafał Mroczek wybrał się z córką na spacer. Pochwalił się wspólnymi zdjęciami z Zosią w sieci. Widać podobieństwo!