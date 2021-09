Związek Zbigniewa Zamachowskiego i Gabrieli Muskały podobno nabiera rumieńców. Ostatnio były partner Moniki Richardson przedstawił nową ukochaną swojej mamie. Co prawda z rezerwą przyjęła partnerkę syna, ale ci zdają się tym nie zrażać. W ostatnim wywiadzie Muskała została zapytana o Zamachowskiego i wręcz nie mogła się nim nachwalić! Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?

Gabriela Muskała pięknie mówi o Zbigniewie Zamachowskim w nowym wywiadzie. "Jest ikoną"

Muskała w rozmowie z portalem Jastrząb Post opowiedziała, co myśli o Zbyszku Zamachowskim. Aktorka poradziła sobie bardzo sprawnie, bowiem ominęła wszystkie prywatne szczegóły. Skupiła się wyłącznie na jego filmowej karierze.

Jest wspaniałym aktorem. To, co zrobił do tej pory, to jest historia kina. Również on jako aktor jest wspaniałym aktorem. Wszyscy to wiedzą.

Podziwu i komplementów nie było końca! Muskała oceniła go jako "ikonę i historię polskiego filmu i teatru". Po przeczytaniu tych słów Zbyszkowi na pewno zrobi się bardzo miło.

Mogę powiedzieć o Zbyszku jako aktorze. Widziałam wiele jego filmów. Widziałam go u Kieślowskiego, u Kuca, u Wajdy i na scenie. Uważam, że jest wybitnym aktorem. Jest ikoną i historią polskiego filmu i teatru. I to wszystko, co chciałabym powiedzieć na jego temat.

Myślicie, że Muskała i Zamachowski w końcu oficjalnie potwierdzą swój związek? Przypomnijmy, że Monika (już) Richardson odnalazła szczęście u boku nowego partnera, Konrada Wojterkowskiego. Na Instagramie dziennikarki możemy znaleźć wiele ich romantycznych zdjęć i nagrań.