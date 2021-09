Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stacji TVN7 zagościła na ekranach telewizorów. Fani eksperymentu kibicują już nowym parom, jednak nadal interesują się losami uczestników, którzy już zakończyli przygodę z programem. Jednym z ich ulubieńców jest Maciej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej Książek o udziale w programie

Maciej Książek w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" został połączony przez ekspertów z Laurą. Szybko zyskał sympatię widzów dzięki swojej skromności i otwartości. Mimo zaangażowania mężczyzny związek nie przetrwał próby czasu. Na swoim Instagramie jakiś czas temu uczestnik jasno zasugerował, że ponownie układa sobie życie.

Po roku od udziału w eksperymencie Maciek postanowił podzielić się z obserwatorami przemyśleniami na temat tego, co dał mu program. Choć uczestnik ocenił, że nie był to dla niego łatwy czas, to jednak wiele się nauczył.

Był to dla mnie trudny, wymagający okres, dzięki któremu przeszedłem swego rodzaju szkołę życia, z której, mam nadzieję, udało mi się wyciągnąć wnioski i wprowadzić pewne zmiany w codzienności - napisał Maciej.

Jedną z osób, która odpowiedziała na wpis Macieja była Anita. Ona też zgłosiła się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i do dziś tworzy udany związek z Adrianem, którego poznała w programie.

A ja Maćku mimo tych zmian - mam nadzieję, że zawsze będziesz sobą. Bo jesteś niesamowitą, skromną osobą pełną wartości. (Program) dał ci jedno - pewność siebie i odrobinę otwartości na innych.

Również Marcin Wichrowski skomentował post. On też starał się dodać otuchy Maciejowi.

Maciej, idź do przodu i śmiało przez życie - napisał uczestnik eksperymentu.

Przypomnijmy, że w stacji TVN7 oraz na Playerze można już oglądać szóstego sezon hitowego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kibicujecie nowym uczestnikom, którzy zgłosili się do show?