Przy okazji niedzieli Kinga Sawczuk postanowiła się podzielić z obserwatorami pewną informacją. Influencerka wstawiała InstaStories, na których widać było, że wybrała się w pewne miejsce. Zaciekawieni fani dopytywali, a uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" w końcu zdradziła, że jej niedzielnym przystankiem jest nietypowy kościół.

Kinga Sawczuk zdradziła, do jakiego kościoła chodzi w każdą niedzielę

Kinga Sawczuk zdradziła, że kościół, do którego uczęszcza to LIFE Church Warsaw. Na swoim Instagramie piszą, że "kochają Jezusa i ludzi". Sama influencerka mówi, że w tym miejscu można dowiedzieć się, kim się jest. Twierdzi, że liczy się miłość, szczęście i można odmienić swoje życie. Same msze różnią się od tych tradycyjnych, które większość z nas zna. Pokazała, jak wyglądają plakaty przed budynkiem, które wskazują drogę na nabożeństwo.

Kinga Sawczuk pokazała, do jakiego kościoła uczęszcza https://www.instagram.com/kingasawczuk/

Po szczęście prosto i w lewo - Kinga Sawczuk pokazuje drogę do kościoła.

Kinga Sawczuk zdradziła, że uwielbia Boga przez śpiew i taniec

Kinga Sawczuk przyznała, że kościół, do którego uczęszcza, jest wyjątkowy. Nie musi się kojarzyć z przymusem, stresem i ocenianiem przez innych ludzi. Influencerka podaje, że skupiają się na uwielbieniu Boga, śpiewie i klaskaniu oraz poznawaniu siebie nawzajem. Uważa, że jest to najlepsze miejsce na świecie, które nikogo nie wyklucza.

Każdy jest tutaj mile widziany. Nie ważne, czy słuchasz na co dzień Bedoesa (są u niektórych wątpliwości, czy jak słuchają piosenek z przekleństwami to mogą być chrześcijanami lol), czy jesteś homo czy nie homo, czy masz na swoim koncie wiele grzechów (kto nie ma). Każdy jest tu kochany.

LIFE CHURCH prężnie działa także w internecie. Na ich Instagramie możemy zauważyć między innymi odwołania do podcastów na Spotify. Okazuje się, że do kazań można wrócić w domu i pozostawić do przemyślenia. Oprócz tego wierni mogą wpłacić ofiarę i przesłuchać piosenek religijnych. Podają, że spotkania odbywają się w każdą niedzielę o 17 i zapraszają wszystkich wiernych.

Pastorami LIFE CHURCH są Iga i Maciej Liziniewicz. W wyróżnionych relacjach możemy zauważyć, że chrzest odbywa się w tradycyjny sposób - poprzez zanurzenie w basenie. Taki obrząd ma symbolizować śmierć poprzez zanurzenie i narodzenie w czystości wraz z wynurzeniem. Organizują także konkursy wiedzowe oraz publikują posty między innymi na temat postu i świąt.