Chociaż czwarta edycja hitowego show Polsatu emitowana jest dopiero od dwóch tygodni, to atmosfera na wyspie jest już bardzo gorąca. W ostatnim odcinku "Love Island 4" z programu odpadło dwóch uczestników. Najpierw widzowie zadecydowali, kto najbardziej zasługuje na opuszczenie wyspy, a w późniejszym etapie drugiego uczestnika wyeliminowali pozostali mieszkańcy.

"Love Island 4". Angelika wyrzuca Bruna

Do zagrożonych trafili Ola, Andzia, Monika, Jędrek, Bruno i Andrzej. Z tej grupy pozostali uczestnicy typowali osobę, która nie zasługuje na dalszy udział w programie. Mężczyźni jednogłośnie wybrali Monikę, natomiast kobiety wskazały na Brunona. Co ciekawe, na chłopaka zagłosowała również Angelika, która do niedawna była z nim w parze. Zachowanie dziewczyny zszokowało pozostałych uczestników i widzów programu. Pod instagramowym postem nie brakowało ostrych słów skierowanych w stronę Angeliki. Zdaniem internautów Bruno był jednym z najciekawszych uczestników programu, tym bardziej decyzja jego partnerki jest niezrozumiała.

Angelika, zachowanie poniżej pasa.

Ale to było chamskie ze strony Angeliki, kolejna do odstrzału.

Seeerio?! Dopiero była z nim w parze i go wywaliła - czytamy pod nagraniem z ostatniego odcinka.

"Love Island 4". Angelika skomentowała swoją decyzję

Swoją decyzję skomentowała w końcu Angelika. Nie szczędziła przy tym łez, chociaż jej tłumaczenia ciężko uznać za logiczne.

Kogo miałam wybrać? Żałuję i teraz myślę, że mogłam wybrać kogoś innego... - powiedziała przed kamerami.

Co myślicie o jej decyzji?