Kamil i Iza byli uczestnikami emitowanej wiosną 2021 roku piątej edycji programu. Po trwającym miesiąc eksperymencie oboje zgodnie podjęli decyzję, że chcą pozostać w małżeństwie. Przez kilka miesięcy od zakończenia emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ich udziałem, fani Izy i Kamila mogli śledzić na Instagramie wspólne życie pary, która rzeczywiście sprawiała wrażenie bardzo zgodnej i szczęśliwej. Niestety - w połowie września Iza poinformowała, że mimo starań, ostatecznie zdecydowali się podjąć decyzję o rozstaniu. Kamil i Iza to (nie licząc najnowszej edycji show) jedna z 15 par "Ślubu od pierwszego wejrzenia", których losy mieliśmy okazję śledzić. Wiele z nich swoje związki zakończyło znacznie szybciej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ewa i Darek

Ewa i Darek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Pierwsza edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie należała do szczególnie udanych, jeśli chodzi o decyzje małżeństw jeszcze w trakcie trwania programu. Związek Ewy i Darka był wyjątkowo burzliwy, para miała do siebie nawzajem bardzo dużo zastrzeżeń, dlatego ich wspólna decyzja o rozwodzie nie była zaskoczeniem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda i Krystian

Magda i Krystian ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Magda i Krystian byli zdecydowanie najbardziej dobraną ze wszystkich par z pierwszej edycji. Podczas trwania programu wydawało się, że faktycznie mają dużą szansę na stworzenie zgodnego, dobranego małżeństwa. W ostatnim odcinku ich decyzją przed ekspertami było pozostanie razem. Jednak mimo tego, gdy po kilku tygodniach ekipa "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skontaktowała się z nimi, aby sprawdzić, jak układa im się dalsze życie po programie, okazało się, że Magda i Krystian nie są już razem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Natalia i Jacek

Natalia i Jacek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Natalia bardzo szybko po ślubie zaczęła dawać Jackowi sygnały, że z ich związku nic nie będzie. Z jej strony spotkało go sporo słów krytyki, para miała ogromny problem, żeby się dogadać, notorycznie się kłócili, aż do momentu gdy Natalia poprosiła Jacka, żeby wyszedł z jej mieszkania. Bez zaskoczeń to małżeństwo także skończyło się rozwodem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza i Kamil rozstali się!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ania i Grzegorz

Ania i Grzegorz ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Początki tej pary z drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" były jak z bajki. Od razu sprawiali wrażenie szczęśliwych i zakochanych, chociaż znali się dopiero kilka godzin. Niestety, nad ich relacją szybko zebrały się czarne chmury. Grzegorz w trakcie trwania programu uznał, że nie jest gotowy do małżeństwa, a podczas jednej ze wspólnych imprez z Anią na jej oczach obściskiwał się z inną dziewczyną. Decyzja mogła być tylko jedna - rozwód.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Marcin

Agnieszka i Marcin ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Agnieszka i Marcin stworzyli udane małżeństwo. W programie mówili o sobie w samych superlatywach, podkreślali, że świetnie się dogadują, co więcej, chowali się przed kamerami, aby mieć dla siebie jak najwięcej prywatności. Ich decyzją przed ekspertami było pozostanie w małżeństwie. Mimo to zaledwie miesiąc po zakończeniu emisji drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Marcin poinformował, że nie są już razem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna i Przemek

Martyna i Przemek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen Player

W trzeciej edycji programu mieliśmy jedną bardzo dobraną parę - Anitę i Adriana - pozostałe nie miały tyle szczęścia. Mimo że Przemek był początkowo zachwycony swoją żoną, ona nie podzielała jego entuzjazmu. Opór ze strony Martyny sprawił, że Przemek zaczął się wycofywać, a podczas jednego ze spotkań z wspólnymi znajomymi próbował wzbudzić w żonie zazdrość. Związku nie udało się uratować, a małżeństwo skończyło się rozwodem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata i Maciej

Agata i Maciej ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Ta para nie miała łatwych początków, zwłaszcza że mama Agaty bardzo sprzeciwiała się decyzji córki o wzięciu udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Mimo tego z czasem nawiązali bliską relację i przez chwilę wydawało się, że pozostaną w małżeństwie. Niestety koniec końców Maciej nie był przekonany co do ich relacji i zdecydowali się na rozwód.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz

Oliwia i Łukasz ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram.com/@modrafrelka

Oliwia i Łukasz to już druga para z programu, która doczekała się dziecka. Uczestnicy czwartej edycji "Ślubu do pierwszego wejrzenia", którzy w programie byli sobą zachwyceni, tuż po zakończeniu emisji przekazali informację o tym, że zostaną rodzicami. Przez pewien czas prowadzili nawet rodzinny kanał na YouTubie. Ku zaskoczeniu swoich fanów kilka miesięcy po przyjściu na świat ich synka, poinformowali o rozpadzie związku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna i Adam

Asia i Adam ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Asia i Adam początkowo obydwoje bardzo starali się, aby ich związek się udał, mimo że mężczyzna był nieco zdystansowany. Wszystko zmieniło się, gdy Adam pod wpływem alkoholu powiedział Asi kilka zdań za dużo. Joanna nie chciała wyznać, co dokładnie usłyszała od męża, jednak sytuacja ta rzuciła się cieniem na ich relację. Mimo to Asia chciała pozostać w małżeństwie. Adam jednak chciał rozwodu, a niedługo po zakończeniu eksperymentu powiedział Joannie, że w jego życiu zaszły zmiany, przez które nie wyobraża sobie kontynuowania ich relacji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga i Karol oraz Laura i Maciej

Laura i Maciej, Iga i Karol ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Piąta edycja TVN-owskiego show jest jak na razie jedną z najbardziej burzliwych. Wszystko za sprawą przetasowań wśród par biorących udział w eksperymencie. Eksperci poza Izą i Kamilem sparowali również Igę i Karola oraz Laurę i Maćka. U Igi i Karola po początkowym zachwycie przyszedł czas na awantury, płacz i sporo pretensji, które małżonkowie mieli do siebie nawzajem. Mimo tego Iga chciała pozostać w małżeństwie, jednak Karol był pewien, że chce rozwodu. Laura z kolei zdawała się być poirytowana zachowaniem męża, a brak zdecydowania Maćka nie poprawił tej sytuacji. Po kilku tygodniach wspólnego życia i wielu rozmowach przed ekspertami postanowili pozostać w małżeństwie. Zaledwie dwa tygodnie później Laura zmieniła jednak zdanie. Być może eksperci popełnili błąd w doborze małżeństw, dlatego że Laura i Karol, którzy poznali się po programie, są obecnie razem.