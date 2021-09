Tegoroczna informacja o zejściu się Bena Afflecka i Jennifer Lopez wywołała ogromne poruszenie mediów i fanów na całym świecie. Para nie kryje się ze swoim szczęściem i niedawno gościła na festiwalu w Wenecji. Jennifer i Ben pojawili się na czerwonym dywanie wydarzenia, wymieniając między sobą czułości. Jednak podczas ich pobytu we Włoszech nie obyło się bez niemiłego incydentu.

Bohaterskie zachowanie Bena Afflecka na weneckim lotnisku

Włoska podróż Jennifer Lopez i Bena Afflecka dobiegła już końca. W minioną sobotę para więc udała się na lotnisko Wenecja-Marco Polo, by stamtąd ruszyć w dalszą drogę do domu. Jak można było się domyślić, ich obecność tam wywołała wiele emocji. Para szła spokojnie, gdy w pewnym momencie podbiegł do nich mężczyzna, który za wszelką cenę postanowił zrobić sobie z nimi zdjęcie. Wokalistka wycofała się za plecy ukochanego, zaś on bohatersko ochronił ją przed fanem, odpychając go ręką. Potem do akcji wkroczyła już ochrona. Wszystko to zostało zarejestrowane, a w mediach społecznościowych pojawiły się filmiki, na których można obejrzeć całe zajście.

Czerwony dywany weneckiego festiwalu był pierwszym oficjalnym wyjściem Jennifer Lopez i Bena Afflecka po ich zejściu się. Oboje byli związani ze sobą wiele lat temu. Pierwsze wzmianki o nich jako parze pojawiły się w mediach w 2002 roku, a każdy ich krok był śledzony przez paparazzi. Oboje zaręczyli się i planowali nawet ślub, jednak na początku 2004 roku okazało się, że ich relacja należy do przeszłości i każde z nich układało sobie życie u boku kolejnych osób. W przypadku tej dwójki prawdą okazało się stwierdzenie, że stara miłość nie rdzewieje i obecnie wyglądają na bardzo zakochanych w sobie.