Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś na początku wakacji po raz pierwszy zostali rodzicami. Dokładnie 7 lipca na świecie pojawił się ich syn, któremu dali na imię Milan. Od tamtej pory świeżo upieczona mama skupia się głównie na wychowywaniu pociechy, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Niedawno wróciła jeszcze wspomnieniami do czasu zaawansowanej ciąży i podzieliła się z fanami uroczym zdjęciem tapety z telefonu.

Agnieszka Włodarczyk pokazała tapetę w swoim telefonie. To uroczy kadr z ukochanym jeszcze z czasów ciąży

Agnieszka Włodarczyk otwarcie dzieli się szczegółami macierzyństwa. W jednym z postów przyznała, że może liczyć na wielkie wsparcie ze strony partnera, który bardzo dobrze radzi sobie z dzieckiem. Przypomniała sytuację, gdy musiała zostawić Roberta z synem na dłuższy czas. Świetnie sobie dał radę.

Nie było mnie dwie godziny. W tym czasie Robert zajął się dzieckiem i muszę przyznać, że robi to rewelacyjnie. Ogromnie mnie tym wzrusza i porusza - pisała Włodarczyk.

Robert Karaś jest bardzo ważny w życiu Agnieszki Włodarczyk. Nic więc dziwnego w tym, że to właśnie on znajduje się na jej tapecie w telefonie. Aktorka 11 września o godzinie 11:11 pochwaliła się zrzutem ekranu, dzięki któremu fani mogli zobaczyć zdjęcie, które ma na tapecie. To fotka jeszcze z okresu ciąży, na której widzimy, jak Robert Karaś całuje jej ciążowy brzuch. Urocza! Zobaczcie zresztą sami.

