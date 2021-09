Przez ostatnich kilka miesięcy Justyna Kowalczyk w mediach społecznościowych chętnie dzieliła się relacjami ze swoich treningów. Było widać, że sportsmenka jest w zaawansowanej ciąży. W ubiegłym tygodniu na świat przyszedł upragniony syn.

Justyna Kowalczyk na pierwszym zdjęciu z dzieckiem

W ubiegłym tygodniu Justyna Kowalczyk i jej mąż, Kacper Tekieli, powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Zostali rodzicami chłopca, któremu dali mu na imię Hugo. Sportsmenka długo nie potwierdzała wprost informacji o narodzinach potomka. Jednak w sobotę 11 września zamieściła w sieci zdjęcie, które wszystko wyjaśnia.

Na fotografii widać Justynę Kowalczyk, która na rolkach pcha dziecięcy wózek. Opis zdjęcia, jak przystało na naszą medalistkę, był trochę sarkastyczny.

Wbrew obiegowej opinii Młody Człowiek jeszcze nie goni po górach.

Justyna Kowalczyk nawiązała do komentarzy części internautów, którzy zarzucali jej, że w czasie ciąży zbyt dużo ćwiczy. Sportsmenka do ostatnich chwil przed porodem biegała, trenowała, chodziła po górach, co często spotykało się z dużą krytyką. Za każdym razem praktycznie musiała tłumaczyć się ze swojej aktywności:

Tak, walczę w ciąży o sprawność fizyczną i nie jest to żaden egoizm, jak mi kilkadziesiąt miłych pań próbuje wmówić - pisała Justyna Kowlaczyk.

Tym razem fani Justyny byli zdumieni, że sportsmenka kilka dni po porodzie jest w tak świetnej formie i już biegnie za wózkiem. W komentarzach posypały się słowa uznania i oczywiście gratulacje.

Justyna Kowalczyk zdobyła trzynaście medali mistrzostw świata i IO, cztery razy triumfowała w Tour de Ski. Pięciokrotnie okrzyknięto ją najlepszym polskim sportowcem w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". We wrześniu 2020 roku wyszła za mąż za Kacpra Tekielego, który jest wspinaczem oraz instruktorem górskiej wspinaczki sportowej.

