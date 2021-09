Katarzyna Nosowska prowadzi jeden z najchętniej odwiedzanych kanałów w mediach społecznościowych. W żartobliwy sposób komentuje tam różnie wydarzenia i trendy. Tym razem fani mogli zobaczyć mamę wokalistki.

Zobacz wideo Katarzyna Nosowska żartuje z wyretuszowanej okładki

Katarzyna Nosowska pokazała zdjęcie mamy

Katarzyna Nosowska zamieściła w sieci kadr ze swoją 73-letnią mamą. Okazuje się, że ma ona doskonałe wyczucie stylu. Skomponowana przez nią stylizacja wpisuje się w najnowsze trendy modowe.

Chciałabym wam dziś pokazać moją mamę, która wystylizowała się tak. Ma 73 lata i myślę, że… Jestem wzruszona - napisała Nosowska

Na fotografii widać, że założyła beżowe spodnie dresowe, nieco ciemniejszy luźny sweter z dekoltem w szpic oraz niebieską koszulę. Kolory, które wybrała to najgorętsze trendy jesiennego sezonu. Mama Katarzyny Nosowskiej zachwyciła. Wielu fanów komentowało wpis wokalistki.

O! Mamusia ma klapki, o których marzy moja 14-letnia córka.

Totalnie przepiękna osoba! Stylizacja świetna.

Uwielbiam, czoła chylę i czy tym można zarażać? O ile świat byłby piękniejszy!

Mama wolna od metryki. Pięknie!

Stylizację pani Krystyny doceniły też gwiazdy. Pod wrażeniem była Maja Sablewska, prowadząca wiele programów o modzie. Również Jessica Mercedes, fashionistka i popularna influencerka pochwaliła styl mamy i stwierdziła, że jest jej fanką. Ralph Kaminski wokalista, który sam słynie z ciekawego stylu, napisał:

O Boże, jestem jej fanem!

Co istotne, Katarzyna Nosowska zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz. Nie ważna jest metryka. Zawsze można nadążać za modą i trendami. Moda też nie jest przypisana do określonego wieku, co mama wokalistki świetnie udowadnia.

Jak wam podoba się jej styl?