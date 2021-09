To z pewnością wyjątkowy rok dla Żakliny Ta Dinh. Była uczestniczka programu "Top Model" w maju pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym otrzymanym od swojego ukochanego. Miesiąc później natomiast ogłosiła, że wraz z nim spodziewa się dziecka. Podczas modnej od jakiegoś czasu imprezy, na której poznaje się płeć malucha, okazało się, że będzie to dziewczynka. Teraz podczas baby shower internauci poznali jej imię.

Żaklina Ta Dinh pokazała zdjęcia z baby shower. Zdradziła imię córki.

Tradycja organizowania przyjęć na cześć przyszłej matki przyjęła się w naszym kraju. Zdjęciami z bociankowego, bo tak na polski przekłada się angielską nazwę, chwaliło się wiele gwiazd. Były to m.in. Agnieszka Kaczorowska-Pela, Klaudia Halejcio czy Barbara Kurdej-Szatan.

Niedawno natomiast swoje baby shower miała Żaklina Ta Dinh. Była uczestniczka "Top Model" imprezę miała zorganizowaną w jednej z restauracji na warszawskim Wilanowie. Dominował róż widoczny w dekoracjach i stroju modelki spodziewającej się dziecka. To właśnie dzięki ozdobom można się było dowiedzieć, jak Żaklina ta Dinh nazwie swoją córkę. Będzie to Liya. Imię to pojawiło się w formie dużego podświetlanego napisu oraz na torcie.

Baby shower Żakliny Ta Dinh instagram.com @zaklinatadinh_official

Na imprezie nie zabrakło słodkich smakołyków, prezentów dla przyszłej mamy oraz wielu gości. Wśród nich można było zobaczyć m.in. Andziaks, Michała Piróga, Osi Ugonoh i vlogerkę Agnieszkę Grzelak.

Dziękuję, że jesteście ze mną. Wspaniale jest mieć takie wsparcie. Kocham bardzo - pisała w jednym z postów Żaklina Ta Dinh.

Widać było, że zgromadzonym na imprezie dopisywały dobre humory.

