Podczas tegorocznych wakacji Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wybrali się na samochodową wycieczkę po Europie, z której relację zdawali w mediach społecznościowych. Wtedy to za kierownicą pojazdu siedział ukochany aktorki. Ona sama natomiast po powrocie z wakacji postanowiła przypomnieć sobie tajniki prowadzenia auta i zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Julia Wieniawa zdała egzamin na prawo jazdy. Nikodem Rozbicki trzymał kciuki

Julia Wieniawa na kurs jazdy chodziła już ładnych kilka lat temu, jednak długo nie zdecydowała się, by zdawać egzamin. To się jednak zmieniło i w sobotę 11 września bieżącego roku aktorka poinformowała na InstaStories o ważnym dla siebie momencie. Mogła liczyć na wsparcie ukochanego. W jednej z relacji pokazała, jaki prezent dostała od niego przed jazdą z egzaminatorem. Na zdjęciu, pod bukietem z tulipanów, widać obrazek zrobiony przez Nikodema Rozbickiego. Narysował on samochód oraz serce i dodał napis:

Powodzenia kochanie!

Prezent od Nikodema Rozbickiego dla Julii Wieniawy fot. instagram.com @juliawieniawa

Niedługo później Julia Wieniawa mogła już dumnie ogłosić, że zdała i to od razu za pierwszym podejściem. Na filmiku w relacji i w opublikowanym poście nie kryła swojej radości z tego powodu. Nic dziwnego, dla wielu osób egzaminy na prawo jazdy są bardzo stresujące i nie każdemu udaje się podejść do nich z sukcesem.

Jak postanowiłam - tak zrobiłam. Yasss! Egzamin teoretyczny i praktyczny zdany za pierwszym razem. Kamień z serca. (…) A teraz z drogi śledzie, bo Wieniawka jedzie! - czytamy.

Pod opublikowanym zdjęciem uwieczniającym ten te moment pojawiło się wiele gratulacji od internautów. Cieszyli się oni szczęściem Wieniawy.

A wy macie prawo jazdy? Za którem razem zdaliście egzaminy?