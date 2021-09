Kathryn Prescott została potrącona przez betoniarkę. Do zdarzenia doszło 7 września na ulicach Nowego Jorku. Znana z roli Emily Fitch w "Skins" doznała poważnych obrażeń. O wypadku poinformowała jej siostra bliźniaczka - Megan na swoich mediach społecznościowych.

Kathryn Prescott ze "Skins" potrącona przez betoniarkę

30-latka została przewieziona do jednego z nowojorskich szpitali w stanie krytycznym. Kathryn Prescott przebywa na oddziale intensywnej terapii. Aktorka doznała licznych obrażeń. Ma złamaną miednicę, nogi, stopę oraz rękę. Lekarze podają, że miała małe szanse na przeżycie oraz dużo szczęścia. Prawdopodobnie wróci do sprawności, ale czeka ją długie leczenie. Cudem uniknęła paraliżu. Lekarze mają nadzieję, że całkowicie wyzdrowieje, ale w tej chwili będzie to możliwe tylko przy właściwej opiece.

Megan Prescott ma zamiar zaopiekować się siostrą

Kathryn przebywa sama w Nowym Jorku. Rodzina ma problem z odwiedzeniem jej z uwagi na sytuację pandemiczną. Megan Prescott poinformowała, że ma zamiar zaopiekować się swoją siostrą kiedy ta wyjdzie ze szpitala. Aktorka będzie potrzebowała stałej opieki przez długi czas i pomoże jej wrócić do zdrowia.

Muszę tam być, aby pomóc jej dosłownie we wszystkim, bo sama będzie w stanie zrobić niewiarygodnie mało - Megan Prescott na swoim Instagramie.

Megan Prescott apeluje do władz USA

Okazuje się, że rząd Stanów Zjednoczonych nie ułatwia sprawy. Megan Prescott skrytykowała w swoim poście politykę dotyczącą cudzoziemców. Nie ma możliwości lotu z Wielkiej Brytanii. Złożyła nawet wniosek do ambasady o zwolnienie z ograniczeń, jednak jej prośba została odrzucona. Gwiazda jest zdruzgotana i nie ma pojęcia co robić w tej sytuacji.