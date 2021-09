Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie. Mimo że nikt nie dawał szans temu związkowi, to oboje pięć lat później udowadniają, że ich uczucie jest tak samo silne. Piłkarz zaskoczył żonę prezentem z okazji rocznicy. Radosław pochwalił się romantycznym zdjęciem z żoną i opatrzył je wzruszającym opisem.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują piątą rocznicę ślubu

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są ze sobą od 2013 roku. Szybko stali się prawdziwą "power couple". W 2016 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a dziś świętują piątą rocznicę ślubu. Na Instagramie piłkarza pojawiło się romantyczne zdjęcie, na którym Małgorzata Rozenek wtula się w męża, a on opiekuńczym gestem trzyma ją za głowę. Można również zauważyć ogromny bukiet białych róż. Kwiaty te Radosław wybrał nieprzypadkowo, oznaczają bowiem uduchowioną miłość. Piłkarz zdjęcie opatrzył wzruszającym opisem.

Dzisiaj mija pięć lat, od kiedy mój Pyś powiedział "tak". To był fantastyczny czas, który dał nam nie tylko nowe miejsca na świecie, które poznawaliśmy razem, czy piosenki, które znaczą dla nas wiele, filmy które będziemy oglądać po raz kolejny przeżywając te same sceny, ale przede wszystkim dał nam cudownego Synka - napisał Radosław.

W komentarzach nie zabrakło miłych słów od fanów, którzy życzyli parze szczęścia i miłości na kolejne lata. Internauci zwrócili również uwagę na fakt, że Radosław Majdan zapamiętał datę ślubu i zaskoczył żonę pięknym bukietem kwiatów.

Że Pan pamięta datę.

Tworzycie cudowną rodzinę.

Miło się na was patrzy - czytamy.

Małgorzata i Radosław są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i widać, że łączące ich uczucie jest bardzo silne. My również przyłączamy się do życzeń. Radosław to mąż na medal? Z pewnością Małgorzata Rozenek to potwierdzi.