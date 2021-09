Członkinie rodziny królewskiej nie mają prostego zadania dobierając stylizacje zgodnie z królewskim protokołem, a zasad ustalonych przez królową Elżbietę nie jest tak łatwo przestrzegać. Księżna Diana zapisała się na kartach historii jako ikona stylu lat 90. Jej zestawy do dziś kopiowane są przez najpopularniejsze gwiazdy, jak Hailey Bieber. Stylizacja z szortami, w której pokazała się po rozwodzie z księciem Karolem uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Mimo że zrobiła furorę na całym świecie, to rodzinie królewskiej nie przypadła do gustu.

Ta stylizacja księżnej Diany uchodziła za kontrowersyjną

Księżna Diana, księżna Kate, czy Meghan Markle wielokrotnie zachwyciły podczas publicznych wystąpień przemyślanymi stylizacjami. Nie jest tajemnicą, że żony księcia Williama i księcia Harry'ego inspirują się stylem księżnej Diany. "Królowa ludzkich serc" była prawdziwą buntowniczką, a większość z jej stylizacji zyskały miano kultowych. Dokładnie tak jak ta, w której zaprezentowała się w 1995 roku, krótko po rozwodzie z księciem Karolem.

Mogłoby się wydawać, że to Kim Kardashian zapoczątkowała modę na noszenie krótkich spodenek, nazywanych kolarkami. Jednak to księżna Diana była prekursorką w zestawianiu ich z codziennymi zestawami. Spodenki łączyła z szerokimi bluzami i sportowymi butami.

Krążyły pogłoski, że zdaniem royalsów krótkie spodenki z lycry nie są odpowiednim elementem ubioru dla matki przyszłego króla Anglii. Księżna Diana gdy była żoną księcia Karola wielokrotnie łamała królewski protokół i nie przejmowała się opinią innych osób. Jak wam się podoba zestaw, który nie został zaakceptowany przez rodzinę królewską?

Ta stylizacja księżnej Diany uchodziła przez rodzinę królewską za kontrowersyjną Fot. East News