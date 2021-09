Dla Maneskin nie ma rzeczy niemożliwych? Nowy sukces to kolejny dowód na to, jak ogromnym fenomenem stał się ten włoski zespół. W swoich rodzinnych stronach są gwiazdami już od kilku lat, jednak od zwycięstwa na tegorocznej Eurowizji usłyszał o nich cały świat. Damiano David i jego koledzy zachwycają nie tylko wielbicieli tworzonej przez siebie muzyki. Maneskin został doceniony przez dom mody Gucci, którego został ambasadorem.

Maneskin został ambasadorem Gucci

To kolejny wielki sukces włoskich muzyków. Wybranie na ambasadora domu mody Gucci jest sporym wyróżnieniem, które podkreśla nie tylko rangę zespołu i jego wpływ na kreowanie trendów, ale także docenia styl muzyków, który prezentują na scenie. Fakt, że Maneskin stał się twarzą matki, dom Gucci ogłosił na swoim Instagramie.

Kampania reklamowa dla Gucci Aria, w której wzięli udział członkowie zespołu, została stworzona przez została wymyślona przez Alessandro Michele, dyrektora kreatywnego marki. Na zdjęciu z sesji widzimy Victorię De Angelis i Thomas Raggi klęczących naprzeciwko siebie, z tyłu za nimi stoi Ethan Torchio, czytający książkę, a Damiano David w ciemnych okularach siedzi na fotelu.

Jak czytamy w opisie posta, Gucci Aria ma "uchwycić rewolucyjny i radosny impuls erosa jako twórczej siły stojącej za współczesnymi obrazami". Autorami sesji zdjęciowej są Mert Alas i Marcus Piggott.

To nie pierwsza współpraca Gucci z Maneskin. Włoski dom mody odpowiada za odważne, seksualne wręcz stroje muzyków, które mieli na sobie w głośnym teledysku do utworu "I Wanna Be Your Slave". Za dobór ubrań Maneskin wówczas również odpowiadał Alessandro Michele.