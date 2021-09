Nadszedł czas na kolejną filmową premierę Next Filmu. Od 10 września w kinach w całej Polsce widzowie będą mogli obejrzeć nietypową komedię, która opowiada o dramatycznym konflikcie dwóch zupełnie różnych rodzin. W głównych rolach: Maja Ostaszewska, Iza Kuna, Adam Woronowicz oraz Marcin Dorociński.

Relacja z uroczystej premiery filmu "Teściowie"

9 września w kinie Helios w warszawskim Blue City odbyła się uroczysta premiera produkcji Kuby Michalczuka - "Teściowie". Reporter Plotka pojawił się na wydarzeniu i rozmawiał z gwiazdami filmu.

Zgódźmy się, że to jest tragikomedia - mówi nam Adam Woronowicz, który odtworzył postać Tadeusza.

Maja Ostaszewska z kolei wciela się w rolę zamożnej Małgorzaty, z którą, jak sama mówi, ma raczej niewiele wspólnego.

Utożsamiam się ze swoją bohaterką w jak najmniejszym stopniu. Byłam zachwycona tym materiałem aktorskim. To wielka frajda, bo jest to postać z wachlarzem emocji - od wyższościowej, złośliwej, antypatycznej, poprzez kobietę z klasą, elegancką, aż po kogoś wzruszającego, bezradnego, błyskotliwego - mówi nam aktorka.

Dlaczego warto wybrać się do kin na tę produkcję? Wystarczy obejrzeć zwiastun - ciekawa historia oraz gwiazdorska obsada to tylko początek! Co powiedziała w rozmowie z naszym reporterem Iza Kuna o pracy na planie filmu? Odpowiedź znajdziecie w powyższym materiale wideo.