"Love Island". Bruno był już w innym show. Fani wyciągnęli jego nagranie sprzed lat. Co za występ

Czwarta edycja programu "Love Island" rozkręca się, a jeden z uczestników zrobił już dużo zamieszania wokół siebie. Bruno lubi być w centrum uwagi.

"Love Island". Bruno wystąpił w "Top Model"

Bruno z "Love Island" dał się ostatnio we znaki wyspiarzom. Wytatuowany barber pojawił się dopiero w drugim odcinku programu, jako tak zwany bombshell. Miał zakłócić spokój wyspiarzy i zmienić konfiguracje par. To mu się udało. Naraził się Oli, która go wybrała. Okazuje się, że jest jednym z najbardziej kochliwych w tej edycji mężczyzn. Jednak dziewczyny były zniesmaczone jego sposobami podrywu.

Bruno Świderski, zanim pojawił się na Wyspie Miłości, próbował swoich sił w innym popularnym programie telewizyjnym. Odkryli to fani "Love Island". Pokazali film z TikToka, na którym uwieczniono, jak Bruno bierze udział w castingu do show TVN "Top Model". W tym samym programie wystąpiła prowadząca Karolina Gilon. Dzięki niemu zresztą zdobyła dzisiejszą pozycję i przebiła się w modelingu.

A jak wypadł Bruno w castingu? Uczestnik wjechał na scenę na jednokołowym rowerze, czym zaskoczył jurorów. Zrobił dobre wrażenie na Dawidzie Wolińskim, któremu spodobały się tatuaże barbera. Jednak Marcin Tyszka nie był tak zachwycony. Jak stwierdził, rozczarowała go sylwetka uczestnika. Po jego rowerowych akrobacjach spodziewał się, że zobaczy wysportowane ciało. Bruno również nie zdobył przychylności Kasi Sokołowskiej. Jurorka zauważyła, że tatuaże skupiają całą uwagę, a nie o to chodzi u modela. Bruno niestety nie przeszedł do dalszej rywalizacji. Może właśnie dlatego postanowił spróbować swoich sił w "Love Island"?

A wam jak się spodobał jego występ? Czy Bruno zrobił na was wrażenie?