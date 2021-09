Bardzo często w mediach pojawiają się informacje o wpadkach Andrzeja Dudy. Zwykle dochodzi do nich podczas oficjalnych wizyt w innych krajach. Tym razem echem odbiła się jego wizyta na Węgrzech, a dokładniej w Budapeszcie, gdzie odbyła oficjalna wizyta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. Na miejscu odbyły się spotkania m.in. z prezydentem kraju Janosem Aderem i premierem Viktorem Orbanem. Jak powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu Janos Ader, głównymi tematami rozmowy były migracja, ekonomia i rozwój infrastruktury. Wizytę Andrzeja Dudy na Węgrzech uwieczniono na zdjęciu. Fotografia z premierem znalazła się na Twitterze Kancelarii Prezydenta. Z opisu do niej wynikało jednak, że prezydent odwiedził nie Węgry, a Rumunię.

Andrzej Duda zaliczył wpadkę, za co zganiła go prezydent Mołdawii

Wpadka Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda w Budapeszcie, a podano nazwę innego miasta

Na zdjęciu widać Andrzeja Dudę z Viktorem Orbánem spacerujących po Budapeszcie, stolicy Węgier. Na Twitterze widniała jednak informacja, że nasz prezydent jest w Bukareszcie, czyli stolicy Rumunii.

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Bukareszcie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbánem - można było przeczytać na profilu Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta nie odniosła się do wpadki, jednak szybko poprawiono błąd i aktualnie na Twitterze widnieje już poprawna nazwa miasta. Mimo to internauci zdążyli zrobić screeny, które krążą w sieci i ukazują błąd, który popełniła osoba publikująca wpis.

Co sądzicie o tym wpisie? Takie wpadki mogą mieć miejsce na profilu Kancelarii Prezydenta?

