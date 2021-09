Mecz Polska-Anglia na długo zapisze się w pamięci kibiców, nie tylko za sprawą remisu, wywalczonego dosłownie w ostatnich sekundach. Reprezentacja Anglii przed rozpoczęciem spotkania wyraziła sprzeciw przeciwko dyskryminacji rasowej i nadużywania władzy przez służby, klękając na jedno kolano. To nie spodobało się polskim kibicom, którzy zaczęli gwizdać z trybun. Robert Lewandowski zwrócił uwagę kibiców pokazując na rękawie koszulki napis "respect". Magdalena Boczarska nieczęsto publicznie komentuje takie sytuacje, jednak tym razem zdecydowała się zabrać głos. Nie ukrywała, że jest rozczarowana zachowaniem fanów.

Magdalena Boczarska komentuje zachowanie polskich kibiców podczas meczu z Anglikami

Wciąż głośno jest o meczu Polska-Anglia. Także za sprawą zachowania polskich kibiców, którzy gwizdali podczas odgrywania angielskiego hymnu oraz w momencie, gdy Anglicy, tradycyjnie już, przyklęknęli na murawie, by okazać wsparcie dla protestów Black Lives Matter. Lewandowski próbował reagować i wpłynąć na zachowanie oglądających spotkanie osób, ale bezskutecznie. Po tym na Instagramie głos zabrało wiele gwiazd, między innymi Maciej Stuhr, który podsumował zachowanie rodaków.

Po prostu tacy jesteśmy i tego chcemy. Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów i ped..., nie chcemy pomagać innym (...) PS: Myślę, że wyjdziemy z UE. To nie jest dla nas miejsce - podsumował aktor.

Do wydarzenia ze Stadionu Narodowego odniosła się również Magdalena Boczarska, która nieczęsto komentuje tego typu sprawy. Przyznała, że jest jej wstyd, a niektóre osoby nie potrafią według niej zachować człowieczeństwa.

Szukałam słów, które najlepiej oddadzą to, co stało się wczoraj podczas meczu Polska-Anglia, kiedy polscy kibice wygwizdali klęczących Anglików. Gest ten jest wyrazem protestu przeciwko rasizmowi na świecie. I kiedy już byłam bliska poddaniu się bezsilności, natrafiłam na post @maciej_stuhr. Lepiej niż on nie potrafię tego podsumować, jest mi wstyd, że zupełnie tracimy poczucie człowieczeństwa i nie ma na to żadnego wytłumaczenia - zaczęła aktorka.

Magdalena w dalszej części wpisu podziękowała "Lewemu" za reakcję i przypomnienie, że "szacunek należy się każdemu człowiekowi".

Z góry idzie bardzo zły przykład, ale czy naprawdę jesteśmy aż tak bezrefleksyjni? Aż tak nieempatyczni? Naprawdę chcemy tych podziałów? Chcemy być złymi ludźmi? Może za rzadko zadajemy sobie pytanie kim jesteśmy i jakie ma to konsekwencje. @_rl9 dziękuję za ten gest, który miał przypomnieć kibicom na stadionie, że szacunek należy się każdemu człowiekowi - dodała Boczarska.

Pod postem internauci byli podzieleni komentarzem aktorki.

Jaki cel ma ten wpis? Delikatnie mówiąc mija się z prawdą. Czasami lepiej nie zabierać głosu w sprawach, o których nie ma się pojęcia.

Chamstwo nie ma narodowości.

Post klikalny, mijający się z prawdą - nie szanuję - czytamy.

Warto również wspomnieć, że gorąco było także podczas meczu. Doszło do przepychanki pomiędzy Kamilem Glikiem, a Kyle'em Walkerem. Polski piłkarz złapał rywala za brodę i sędzia musiał ich rozdzielać. Angielscy piłkarze zarzucili polskiemu obrońcy rasizm, a całą sprawę zgłoszono do do FIFA, która ma przeanalizować wydarzenia z meczu.