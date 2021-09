Robert Janowski przez wiele lat był związany z Telewizją Polską. Największą popularność przyniosła mu rola prowadzącego teleturniej "Jaka to melodia?", którą pełnił przez prawie 20 lat. Odejście prezentera z telewizji publicznej odbiło się szerokim medialnym echem i nie należało do miłych. Janowski głośno mówił, że nie podobają mu się zmiany wprowadzane przez Jacka Kurskiego, co poskutkowało jego szybkim odejściem. Mimo że prezenter już od ponad czterech lat nie pracuje przy "Jaka to melodia?", to wciąż z sentymentem wraca do tamtych czasów, o czym opowiedział przed naszą kamerą.

Robert Janowski tęskni za "Jaka to melodia?", ale nie żałuje swojej decyzji. "Odszedłem świadomie"

Roberta Janowskiego początkowo zastąpił Norbi, jednak kilka sezonów później rola prowadzącego muzyczny teleturniej przypadła Rafałowi Brzozowskiemu. Były legendarny prowadzący w rozmowie z naszym reportem przyznał, że tęskni za programem, jednak nie żałuje swojej decyzji o odejściu z TVP. Jak sam przyznaje, to już nie jego format.

Tęsknie za tym swoim programem, bo go robiłem 20 lat i to mój program po prostu jest. Wydawało mi się do pewnego momentu, że jest mój. Teraz już nie jest mój. Z tym mi jest trudno się pogodzić, ale nie zmieniłbym decyzji. Odszedłem świadomie - mówił w rozmowie z Plotkiem Janowski.

Jak Robert Janowski ocenia Norbiego i Rafała Brzozowskiego w roli prowadzących i czy śledzi nowe odcinki programu "Jaka to melodia?"? Tego dowiecie się z naszego wideo poniżej.

