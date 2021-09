9 września w Warszawie odbyła się premiera filmu "Teściowie". To szalona opowieść o tym, co może się zdarzyć, gdy puszczają nerwy. Film jest przedstawieniem dwóch światów, który ma rozbawić do łez. W rolach głównych możemy zobaczyć Maję Ostaszewską, Izę Kunę, czy Adama Woronowicza. Nie mogło ich zabraknąć na premierze. Kto się jeszcze pojawił?

REKLAMA

Agnieszka Woźniak-Starak nabrała się na pożegnalny post Kuby Wojewódzkiego. Co o tym myśli?

Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak od jakiegoś czasu coraz częściej prowadzi premiery filmowe. Tym razem również wystąpiła w roli gospodyni wieczoru. Prezenterka na ściance zaprezentowała się w błyszczącym kombinezonie, do którego dobrała prześwitującą, czarną bluzkę oraz sandałki na małym obcasie. Połączenie elegancji i małego szaleństwa. Wygląda świetnie.

Agnieszka Woźniak-Starak KAPIF

Izabela Kuna

Izabela Kuna postawiła na czerń, jednak w jej stylizacji nie wieje nudą. Aktorka do skromnej czarnej sukienki dobrała botki w tym samym kolorze, dzięki czemu jej look nabrał nieco drapieżności.

Iza Kuna KAPIF

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska zazwyczaj zachwyca na ściankach swoją elegancją. Tak było i tym razem. Aktorka podobnie jak Agnieszka Woźniak-Starak wybrała kombinezon, ale nieco bardziej stonowany. Na premierze wspierał ją ukochany - Michał Englert.

Maja Ostaszewska KAPIF

Adam Fidusiewicz

Dawno niewidziany Adam Fidusiewicz pojawił się w garniturze w kratkę oraz białych sneakersach. Udane połączenie?

Adam Fidusiewicz KAPIF

Adam Woronowicz

Adam Woronowicz KAPIF

Izabela Zwierzyńska

Izabela Zwierzyńska KAPIF

Katarzyna Koleczek

Katarzyna Koleczek KAPIF

Więcej zdjęć z premiery zobaczycie w naszej galerii na górze artykułu.

Fani próbowali wyrwać z czoła rapera diament wart 24 miliony dolarów

ZOBACZ TEŻ: Chris Cugowski ocenia słowa Andrzeja Dudy o "młodzieży, która lekceważy Krawczyka". "W tym starszym pokoleniu jest zdziwienie" [PLOTEK EXCLUSIVE]