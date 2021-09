Talent show "The Voice of Poland" cieszy się niesłabnącą popularnością. Widzowie nowe odcinki ulubionego formatu będą mogli oglądać na antenie TVP2 już od najbliższej soboty, 11 września. Produkcja ujawniła, kogo zobaczymy w programie. Jedną z osób jest uczestnik, który miał okazję sprawdzić swój wokal w pierwszym sezonie programu, gdzie poznał również ukochaną. Piotr Lato dwadzieścia lat temu pojawił się również w reality show "Big Brother". Tym razem spełni marzenia?

"The Voice of Poland". Piotr Lato po raz drugi w programie

Piotr Lato na jakiś czas zniknął z show-biznesu, jednak nie przestał rozwijać swoich pasji związanych z muzyką. W formacie "Big Brother" dał się poznać jako "Picia", jeden z najpopularniejszych uczestników show. Musiał jednak opuścić program ze względu na złamanie regulaminu.

Mężczyzna ponownie postanowił zawalczyć o swoje marzenia i już w sobotę będzie można zobaczyć jego zmagania w przesłuchaniach w ciemno "The Voice of Poland". Piotr na scenie wystąpi razem z ukochaną, Karoliną Charko, którą poznał podczas pierwszej edycji muzycznego show TVP2. Wówczas żaden z jurorów nie odwrócił się w stronę wokalisty, jednak jego występ w programie nie okazał się pechowy. Lato dzięki niemu poznał swoją miłość. Para w najnowszej edycji wspólnie zaśpiewa utwór "Stitched Up" Herbiego Hancocka i Johna Mayera.

Piotr Lato wydał również płytę "Dust Bowl Desert Night Fantasies", która miała swoją premierę w maju tego roku. Na płycie gościnnie wystąpiła jego ukochana, Karolina Charko.

Nowy sezon "The Voice of Poland" już w sobotę o 20:00 w TVP2. Kojarzycie Piotra z pierwszej edycji?