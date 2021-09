Kuba Wojewódzki odchodzi z TVN-u i nie zobaczymy więcej jego programu? On sam to ogłosił na Instagramie, choć na razie do końca nie wiadomo, czy nie był to tylko "bardzo śmieszny żart" prowadzącego. Jeśli nie, to głęboko oddychamy z ulgą, bo już od lat show Wojewódzkiego ma bardzo niski poziom, a podwórkowe żarty z seksu, penisów i homoseksualistów chyba nikogo nie bawią (mamy taką nadzieję). Znaleźliśmy sporo przykładów, że rozmowy w programie są wyjątkowo niskich lotów, a show dawno powinno zostać zdjęte z ramówki. Halo, mamy przecież XXI wiek!

Koniec programu Kuby Wojewódzkiego! Showman żegna się z fanami na Instagramie

Rozmowy o penisie Qczaja

Kuba Wojewódzki Screen Youtube

Gdy Kubę Wojewódzkiego odwiedził Qczaj, prowadzący pozwolił sobie na niewybredne żarty na temat jego penisa...

Ty masz penisa po środku równo, czyli ciebie jakby tak złapać za penisa i zakręcić, to jak śmigło - mówił.

No, ubaw po pachy.

Kuba Wojewódzki nazwał Ralpha Kaminskiego "zje*em"

Ralph Kaminski u 'Kuby Wojewódzkiego' fot. TVN

Jednym z wielu gości w programie "Kuba Wojewódzki" był muzyk Ralph Kaminski. Najpierw prowadzący i gość wspólnie żartowali z miasta pochodzenia piosenkarza (wywodzi się z Jasła), jednak w tym odcinku Kuba Wojewódzki pozwolił sobie na bardzo odważne teksty w kierunku gościa. Nawiązał do treści, jakie Ralph zamieszcza na Twitterze, po czym powiedział:

No to jest ku*wa bycie zje*em...

Najwyraźniej nie zrozumiał idei wpisów, które Kaminski publikuje z wielkim dystansem i ironią. Części internautom nie spodobało się takie traktowanie gościa, a zaproszony przez chwilę nie krył zażenowania.

Kuba Wojewódzki o pupie Jennifer Lopez

Edyta Górniak w programie 'Kuba Wojewódzki' fot. TVN

W czasie rozmowy z Edytą Górniak stwierdził bez cienia żenady:

Ja jeszcze 10 lat temu uważałem, że kobieta po czterdziestce to jest pomnik przyrody, ale dzisiaj żałuję swoich słów.

Spójrz na Jennifer Lopez - powiedziała artystka.

Noo jeej, ona ma taką pupę, tam można postawić piwo, oprzeć rower i jeszcze jest miejsce na książki - stwierdził Kuba Wojewódzki.

Pozostawimy to bez komentarza.

Joanna Krupa u Kuby Wojewódzkiego musiała odpowiadać na bardzo ambitne pytanie

Kuba Wojewódzki, Joanna Krupa Screen Youtube

Kilka lat temu gościnią Kuby Wojewódzkiego była także Joanna Krupa. Prowadzący zadał jej następujące pytanie:

Ile godzin w życiu ty jesteś rozebrana, a ile ubrana, tak serio.

Nie wiemy, czy da się odpowiedzieć na serio. Joanna tego nie zrobiła.

Żarty z homoseksualizmu

Kuba Wojewódzki, Robert Biedroń Screen Youtube

To już klasyk u Kuby Wojewódzkiego. Gdy odwiedził go Robert Biedroń, nie mogło zabraknąć "żartów" z gejów i seksu.

My, heterycy, mówimy - zaczął Kuba

Znaczy kto? Jacy my? Że ty? - podśmiewał się Biedroń.

Za chwilę piłeczkę odbił Kuba, naśmiewając się znów z Biedronia.

A twój partner w łóżku mówi do ciebie: "Mrr panie pośle"

A twój? - powiedział Biedroń, po raz kolejny sugerując homoseksualne skłonności Wojewódzkiego.

Jednak to był dopiero początek całej kampanii żenujących żartów.

I co, głosujecie sobie na dwie ręce? - pytał zadowolony z siebie Kuba.

Nie wiem, bo ja się często spóźniam na głosowania - kokietował Biedroń.

Małgorzata Kożuchowska u "Kuby Wojewódzkiego"

Małgorzata Kożuchowska u Kuby Wojewódzkiego fot. TVN

Małgorzata Kożuchowska nieraz gościła w programie dziennikarza. Podczas jej ostatniej wizyty w studio Kuba Wojewódzki nie mógł powstrzymać się od pytań na tle seksualnym.

Kręci cię Tomasz Karolak jako mężczyzna? Chciałabyś mieć z nim taki normalny, orgiastyczny seks? - zapytał Kuba Wojewódzki.

Takiej odpowiedzi od aktorki się nie spodziewał. Dosadnie to skomentowała.

Gdybym tak bardzo chciała, to myślę, że naprawdę nie byłoby żadnego problemu - odpowiedziała Małgorzata Kożuchowska.

Piotr Żyła u Kuby Wojewódzkiego i ich rozmowa o biegunce

Piotr Żyła u Kuby Wojewódzkiego fot. TVN

Czasami rozmowy z dziennikarzem bywają niesmaczne, nie tylko ze względu na wątki seksualne. Po latach prowadzenia przez niego talk-show każdy przyzwyczaił się do niedyskretnych pytań, jednak to dla widzów było za dużo. Goszcząc na kanapie Piotra Żyłę, Kuba Wojewódzki postanowił zejść na naprawdę osobisty temat.

Czy to jest prawda, że ciebie czasami biegunka łapie w powietrzu? - zapytał prowadzący.

Nie no, raz mnie złapała - przyznał Piotr Żyła.

Co to było, marynowana papryka? - dopytywał Wojewódzki.

Tak, ja lubię paprykę właśnie ostrą, która mnie dodatkowo pobudza. Było ok, ale przed samym skokiem zaczęło mnie wiercić w brzuchu. Później poleciałem szybko za potrzebą - odparł skoczek narciarski.

Internauci uznali rozmowę panów za niesmaczną i nikomu niepotrzebną. My też woleliśmy o tym nie wiedzieć.

Poniżająca praca Wodzianki

Kuba Wojewódzki Screen Youtube

Osobną historią są występujące w programie hostessy, zwane Wodziankami ze względu na to, że podają gościom wodę. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dziewczyny zawsze wychodzą na scenę półnagie i często słyszą niewybredne komentarze na swój temat. Doskonale pamiętamy moment, gdy Pacześ w bezczelny sposób zwrócił uwagę na fryzurę jeden z Wodzianek.

Co się tak cieszysz? Bo wodę zobaczyłeś? – zapytał się Wojewódzki.

Pacześ odpowiedział, że jego sąsiadka miała czarnego pudla i "tak sobie o tym przypomniał".

No ten pudel chyba jest u nas. Zdejmij tego pudla dziewczyno, prosiłem – nakazał prowadzący.

Te "żarty" nie spodobały się Pawłowi Wilczakowi, który spytał Wodziankę:

Mogę go uderzyć w twarz?

Wojewódzki wyśmiewający się z wieku gości

Edyta Górniak / Kuba Wojewódzki / Maciej Stuhr fot. TVN

To też norma. Gdy był u niego John Porter, rzucił:

Co myślisz o Euro 2012? Bo wiesz, ja dożyję. Ty nie!

Jeśli program Kuby Wojewódzkiego rzeczywiście zniknie z anteny, nie będziemy tęsknić!