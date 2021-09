Iza Juszczak była bohaterką "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym poznała Kamila. Oboje byli jedyną parą piątej edycji, która jednogłośnie zdecydowała się na pozostanie w małżeństwie. Spotykają się z innymi uczestnikami show, a Iza pomaga im w metamorfozach.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza Juszczak zaskoczyła fanów metamorfozą

Na swoim InstaStories oraz na TikToku Iza Juszczak relacjonowała, jak zmienia fryzurę. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest fryzjerką i zawsze pokazuje się nienagannie uczesana. Chętnie robi sobie koki i upina włosy w fantastyczne warkocze. Lubi bawić się fryzurą. Nie tak dawno zaprezentowała przepiękną burzę złotych loków. Czym zaskoczyła teraz swoich obserwatorów?

Tym razem uczestniczka telewizyjnego eksperymentu postawiła na radykalną zmianę. Pochwaliła się nową odsłoną w sieci. Ścięła włosy dość krótko, bo poniżej linii brody i rozjaśniła je. Pozostała wierna odcieniowi blond, ale odświeżyła całość.

Jak oceniacie metamorfozę Izy? Podoba wam się z tak krótkimi włosami?

Przypomnijmy, że Iza i Kamil to para, której jako jedynej udało się stworzyć szczęśliwe małżeństwo po programie. Kamil zaryzykował i przeprowadził się do Izy, by mogli być blisko siebie. Ich miłość kwitnie, a oboje chętnie dzielą się wspólnymi chwilami na Instagramie. Często spotykają się z innymi uczestnikami eksperymentu, w którym wzięli udział. Studio fryzjerskie, które prowadzi Iza, odwiedziły już Joanna Lazar i Agnieszka Łyczakowska. Obie były chwalone za swój nowy wizerunek, a praca Izy została doceniona przez fanów.