Co to był za mecz! W ostatnią środę odbyło się kolejny eliminacyjny mecz do Mistrzostw Świata 2022. Starły się w nim reprezentacje Polski oraz Anglii. Dzięki akcji z dośrodkowaniem Roberta Lewandowskiego i bramce strzelonej przez Damiana Szymańskiego biało-czerwonym udało się zremisować z przeciwnikami 1:1. Z trybun ukochanemu dopingowała Anna Lewandowska, którą uchwycili fotoreporterzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska relacjonowała swoje urodziny na Instagramie. Przyjaciele sprawili jej niesamowitą niespodziankę

Damian Szymański to bohater meczu z Anglią. Jaki jest prywatnie? Ma dziewczynę

Anna Lewandowska często kibicuje podczas meczów. Tym razem poniosły ją emocje

Trenerka na środową rozgrywkę na PGE Narodowym wybrała się razem z małą Klarą. Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiła się fotka, na której można było zobaczyć, jak obie machają polskimi flagami. Wiadomo jednak, że na tego typu wydarzeniach obecni są fotoreporterzy robiący zdjęcia zarówno piłkarzom na boisku, jak i osobom znajdującym się na trybunach. To właśnie oni uwiecznili żonę Roberta Lewandowskiego dopingującą ukochanego. Nie był to wprawdzie pierwszy raz na meczu, jednak w takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Emocje sięgały zenitu i również ona dała się im ponieść. Nic zresztą dziwnego.

Anna Lewandowska na meczu Polska kontra Anglia fot. Mateusz Wlodarczyk / Forum

Paulo Sousa nie wierzył, że syn jest jego dzieckiem. Żona go zdradzała

Anna Lewandowska nie była jedyną gwiazdą, która na miejscu przyglądała się zmaganiom polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Ujęcia ze stadionu opublikowała m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna. Nagrała nawet , jak jej syn Liam ekscytuje się całą rozgrywką. Dla przypomnienia na bramce stał jego ojciec – Wojciech Szczęsny.

Relację z meczu zdawała również na swoim profilu Małgorzata Rozenek. Pojawił się u niej m.in. filmik z pytaniem o koszulki piłkarzy oraz zdjęcia pokazujące stylizację wybraną przez prezenterkę.